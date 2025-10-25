朝ドラ『ばけばけ』のお嬢様からドラッグの売人まで…独走態勢に入った女優・北川景子の超クレバーな役柄シフト戦略

『ばけばけ』で存在感を放つ女優

NHKの朝ドラ『ばけばけ』がアツい。放送開始直後は主人公・トキの実家、松野家の人々が『ちびまる子ちゃん』の面白家族のようにも見えていたが、次第に「あれ、この人たち、なんだか怖くない？」とホラー風味も帯びてくるなど、予測できない展開も話題だ。

そんな『ばけばけ』で、存在感を放つ俳優のひとりが北川景子。北川はこのドラマで没落した上級武士の家を継ぐ雨清水タエを演じているのだが、登場時からタエがトキ（高石あかり）にそそぐ視線がどうにも意味ありげだった。

それもそのはず。じつはタエこそがトキの実母で、トキは跡取りのいない親戚筋の松野家へ生後すぐに養子へ出されていたのである。

不況で雨清水家が経営する紡績工場も立ちいかなくなり、タエの夫・傳（堤真一）が倒れて寝込むなか、お嬢様育ちで家事など一切できないタエにトキが「素晴らしいコロコロでございます」としじみの洗い方を褒め、「椿の花くらいの大きさで」と味噌の量を教え、ふたりが台所でしじみ汁を作るシーンは大きな反響を呼んだ。

北川景子といえば「女性がなりたい顔ランキング」の常連で、「美的」や「オリコン」など複数の媒体でつねに上位にランクインする存在。また、同性の支持層も20代から60代までと幅広い。確かにきりりと通った鼻筋やアーモンド型の涼し気な目、きめの細かい肌など、美人とはこういう人を差すのだろうと誰もが納得するビジュアルだ。

だが、俳優としての彼女のこれまでを見ていくと、ある時期からその美貌の扱い方を意識的にコントロールしているようにも読める。そのあたりを分析したい。

“北川景子”が売れた理由

北川景子のテレビドラマデビューは2004年の『美少女戦士セーラームーン』セーラーマーズ役。初主演作が2005年の『モップガール』だ。ここから月9のヒロインを担ったり、当時話題になった筆談ホステスをモデルにしたドラマなどにも主演するが、彼女のキャリアで絶対に外すことができない作品が2011年放送の『謎解きはディナーのあとで』だろう。

同名小説をドラマ化した本作で北川が演じたのは財閥令嬢でありながら、警視庁国立署の刑事として事件の捜査にあたる宝生麗子。特殊な生育環境ゆえ、庶民の生活や心情に疎いところがあり、櫻井翔演じる執事の影山に悪態をつきながら彼の助言を受けて事件を解決するヒロインだ。

ここで特筆したいのが、社会人としてはマイナス面も多々ある宝生麗子を嫌味なキャラクターにせず、愛すべき人物として魅力的に演じたことで、北川が女性たちから支持を得たこと。この『謎解きはディナーのあとで』の演技により、美しいだけではなくコメディもこなせると証明した北川は、その系譜を国民的ヒットドラマのヒロインへと繋げていく。

その国民的ヒットドラマとは木村拓哉が型破りな検事を演じた『HERO』。2014年にO.A.された『HERO』第2シリーズで、北川景子は木村演じる久利生検事の事務官・麻木千佳役で出演。前述の宝生麗子ほどではないものの、麻木もコメディタッチの演技を多く要求されるキャラクターだった。

秀でたビジュアルに加え、明るいコメディもいける俳優としてその道を極めるのかと思いきや、『HERO』出演の翌年、北川は大きな方向転換をする。

2015年放送の『探偵の探偵』で彼女が演じたのは、ある事件で妹を殺害され、その犯人を見つけるために探偵になった紗崎玲奈。厳しく、ただストイックに“死神”と呼ばれる真犯人を追う様子には鬼気迫るものがあった。また、本作で北川はアクションにも挑んでいる。

そして2017年、それまで彼女が演じてきた役柄の集大成ともいえるキャラクターが誕生。周囲から“すごい美人”と囁かれながら、一切笑顔を見せず、ただ家を売ることのみに人生を賭ける『家売るオンナ』の三軒家万智だ。

「私に売れない家はない」と、家を売るためならどんな手でも使う三軒家は、それまで北川が演じて評判となった「美人だが社会性がないコメディタッチのキャラクター」と「笑顔を見せずストイックに目的を遂行するクールな人物」のハイブリッドだった。当然、この作品の演技も高く評価され、サンチ―こと三軒家万智は北川景子の代名詞となる。

若手女性俳優のロールモデルとも呼べる存在

『家売るオンナ』以降もさまざまなドラマに主演、もしくは出演している北川だが、NHKの『フェイクニュース〜あるいはどこか遠くの戦争の話』やWOWOWの『落日』、2025年のフジテレビ『あなたを奪ったその日から』など、社会性もあり、高度な演技テクニックが必要な作品にも積極的に挑戦。シリアスからコメディまでその振り幅の広さを印象付けている。

とても有能なブレーンがついているのか、彼女自身が俳優として明確な方向性をもって仕事を選んでいるのかは不明だが、自身のビジュアルに頼り過ぎず、だが必要とあらば徹底的に利用するスタンスは非常にクレバーであるし、イメージが固まらないよう、つねに演じる役柄をシフトチェンジをしていくさまは、若手女性俳優のロールモデルになるとも感じる。

若手女性俳優のロールモデルとの観点から見ると、SNSの運用にも彼女の頭の良さはよく表れている。

北川は撮影の合間に自身が手作りした子ども用のグッズやバッグなどをSNSに載せることも多いが、映え過ぎていない自然な写真や、プロとは異なるハンドメイドの腕前は同世代のママたちに安心感を与えているし、役になりきっての出演作品公式アカウントへの引用ポストは、すぐさまネットニュースになり作品の注目度アップに貢献。

朝ドラ『ばけばけ』で前述の没落武家のお嬢様・タエの料理シーンを観た北川の夫・DAIGOが「タエ様に料理教えたい」とSNSでつぶやくと、その3分後に「襖も開けたことないから。手強いよ」と、役柄半分、本人半分のテンションで北川がリプライを送り、これもネットニュースを賑わせた。ちなみにDAIGOは料理番組のレギュラー枠を持っている。夫婦そろって嫌味のないPRが上手い。

『ばけばけ』タエ役での出演に加え、11月公開の映画『ナイトフラワー』では主演を務める北川景子。この映画で彼女は生活に困窮し、子どものためにドラッグの売人になる関西弁のシングルマザーを演じる。これまで物語の上層に在るキャラクターを多く担ってきた北川が、生き抜くために社会の底辺で犯罪に手を染める人物像をどう立ち上げるのか。

襖も開けたことがないお嬢のタエ様からドラッグの売人。これもきっと大きな話題になるだろう。やはり北川景子のシフトチェンジは大胆でクレバーだ。

