特集「キャッチ」です。人工呼吸器や、たんの吸引など日常的に医療のサポートが必要な人を「医療的ケア者」と言います。大学進学という夢をあきらめた医療的ケア者の男性が今、2つの夢に向かって挑戦しています。

福岡県岡垣町に住む医療的ケア者の豊原完汰さん（22）が今、熱中しているのは絵を描くことです。



■豊原完汰さん（22）

「もともと絵を描くのが好きだったので、自分から絵を描いたりしていました。自分の楽しみの一つになっています。」

豊原さんは首から下を動かすことができません。あごの動きをセンサーで読み取らせ、パソコンを操作しています。



■完汰さんの母・佳子さん

「花びらっぽくなるように。三角を載せて一つの花びらに見立てている感じですね。」

できあがったのは色鮮やかなコスモス畑です。



■母・佳子さん

「この描き方は試行錯誤しながら自分で考えたみたいで。この状態でも絵が描けないかなとすごく練習して、ここまでたどり着きました。」



■完汰さん

「新しい方法が見つかった時は、結構うれしいです。」

こちらは、南極の生き物を描いた作品です。よく見ると、テントの中に人工呼吸器をつけた豊原さん自身の姿も描かれています。



体への負担もあり、豊原さんが絵を描けるのは1日に2時間程度です。1枚の絵の完成に、1年以上かかったこともあります。それでも描き続けるのには、理由があります。



■完汰さん

「障害があっても、頑張ったらこんなことができるよって分かってもらいたい。」



豊原さんは「変容性骨異形成症」という先天的な骨の病気をもって生まれました。幼い頃は字が上手で活発な性格でしたが、小学5年生の時に首の骨の異常が新たに見つかり、その後、寝たきりの状態となりました。



今は両親と兄、妹と一緒に生活をしている豊原さん。主に母の佳子さんが1時間に1回、たんの吸引を行うなど、つきっきりでケアをしています。

豊原さんは病気が理由で、ある夢をあきらめました。



■完汰さん

「大学は行きたかったけれど、自分の体のことを考えたら厳しいのかなと思いました。」



常に人工呼吸器をつけ、医療的サポートが必要な豊原さん。特別支援学校を卒業後、大学への進学を希望しましたが「重度の障害があると難しい」と断念しました。背景には国の制度の「壁」があります。



■やまとコールメディカル福岡 看護師・梶原雅子さん

「学校や社会生活、会社で働くとなった時に、ヘルパーが入れないというのが制度上あります。告示523号の部分で引っかかりがあって。」



「告示523号」は、通学などの「通年かつ長期にわたる外出」や、通勤などの「経済活動に係る外出」を、障害福祉サービスの対象外とする国の制度です。これにより、日常生活で介助が必要な重度障害者が、学ぶことや働くことなど、社会への参加が制限されます。



もし大学に通う場合、登下校中などの介助費用は全て自費で負担しなければいけません。費用は月に数十万円かかり、多くの学生が進学をあきらめる理由の一つになっています。



■母・佳子さん

「本当に普通って難しいなと思います。障害がなくて健常の人だったら当たり前に、あそこに行きたい、大学に行きたいと思ったらできることも、なかなか努力してもできない。つらいと思いながら、つらいと思っていても前には進めないので、今、本人ができることを精一杯しています。」

「最強コンビ」

豊原さんは今、絵を描くことのほかに、もう一つ熱中していることがあります。「ボッチャ」です。



おととし、特別支援学校時代の後輩の前濱蓮星さん（21）とペアを組み、全国大会で見事、優勝を果たし金メダルを獲得しました。2人は次の大会に向け、日々練習を重ねています。



■前濱蓮星さん

「最強コンビだと思います。」



パラリンピックの正式種目でもある「ボッチャ」は、ボールを投げたり転がしたりして、的となる白いボールにいかに近づけるかを競います。

豊原さんは手で投げることができないため、ボールを転がすための「ランプ」と呼ばれる器具を使います。



■豊増貴史さん

「完汰、左って教えて。右。あの口の動きです。あとは何センチと言ってくれる。それで高さを決めます。」

■完汰さん

「80（センチ）。」



最後は、あごで電動車いすを操作しボールを押し出します。



指導するのは豊増貴史さんです。特別支援学校時代の恩師です。卒業後も、休みの日に2人の練習に付き合ってくれています。



■完汰さん

「先生を青森に。先生を青森に2人で連れて行きたいです。」

そして、もう一つの夢が。



■完汰さん

「自分のことが、もっと広がっていったらいいなと思います。」



世界中の人たちに自分が描いた絵を見てもらいたい。豊原さんはファッションブランドを立ち上げ、絵の入ったグッズを作りたいと考えています。



■完汰さん

「笑顔になったり、うれしい気持ちになってくれたらいいなと。」



障害があってもできることがある。豊原さんは、2つの夢に向かって挑戦を続けていきます。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年10月22日午後5時すぎ放送