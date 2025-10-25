もし80歳でがん宣告され「余命1年」と言われたら…医師が伝える「医療・介護で後悔しない生き方」のヒント

「病気になったらどこまで治療するか？」「要介護状態になったら施設に入るか？」「自宅で看取りをしてほしいか？」……。こう聞かれて即答できる人は、意外と少ないだろう。『親の介護を考え始めたら読む本』の著者で、医師の柴田元氏が、こうしたことを元気なうちに考えておくこと、話し合っておくことの大切さについて説く。

あなたの「自分らしい生き方」は？

介護を受ける高齢者に伝えたいことは、高齢期に直面する医療や介護、生活をどうするかといった問題は決して人任せにするのではなく、「自分で自分らしい生き方を考えてほしい」ということです。

人は誰でも健康で長生きしたいと願うものです。1947年に採択されたWHO憲章では「健康とは、病気でないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあることをいいます」（日本WHO協会訳）とあります。

医師である私がいうのもはばかられますが、残念ながら、今の日本の医療制度はWHO憲章が示すような、心身ともに満たされた状態を目標に治療を提供しているわけではありません。加齢に伴って検査値が変化しただけで異常や病気と見なされ、ガイドラインに沿った一律の治療が行われます。

動脈硬化による血管弾力性低下の結果、収縮期血圧が高くなると、それだけで降圧剤が処方されます。しかし本来、年をとって収縮期血圧が上がってくるのはふつうのことであり、血圧が高いだけで病気というわけではありません。

コレステロール、尿酸値だって同じです。加齢に伴う認知機能の低下とアルツハイマー病やレビー小体型認知症に代表されるような認知症とは違います。

それから、もし重篤な病気や重度の後遺障害を抱えることになったとき、どこまで治療を希望するか高齢者の意見をあらかじめ聞いておくべきだと私は思います。

おそらく多くの高齢世代は、苦しい思いをしながらそこまでの治療は望んでいないはずです。にもかかわらず、ほとんどの人が治療についての希望がないため、緊急事態に直面してとにかく延命を望む家族の意向により、本人にとっては苦しいだけの濃厚な医療が継続されています。

さらに、住み慣れた地域、自分らしい暮らしとはどのようなものかも具体的に考えてみてほしいと思います。

自分にとって住み慣れた地域とは、「自分の家」なのか「自宅近くの施設」なのか、また自分らしい暮らしとは「一人暮らし」「夫婦二人暮らし」「子ども家族と同居」「自分のやりたいようにできれば施設でもよい」、どれに当てはまるか事前に考えておくことは非常に重要です。

重い病気になったときどんな治療を受けたいか（受けたくないか）、そして要介護状態になったときにどこでどういう暮らしがしたいか、この2つに関する自分の考えを整理しておくだけで、ずいぶん気持ちが楽になると思います。

いざというときに備え準備をしておく

高齢者の二人暮らしであれば、次のような点を考えて決めておけば、家族や周りの意向に振り回されることは少なくなると思います。

・病気をしたらどこまで治療するのか

・要介護状態になった場合、いつまで自宅で療養をするのか

・自宅で看取りをしてほしいのか、あるいは施設入所か病院か

・一人になったらどうしたいか

例えば、80歳を過ぎてがんの宣告を受けて余命1年以内と言われたら、積極的治療はしない、自宅において夫婦で過ごす、痛みなどあれば自宅で緩和ケアを受ける、最期も自宅で逝く――と決めておくといいと思います。その目的を果たすためには、夫婦で話し合い納得しておくようにします。

そして、自分の生き方を受け入れてくれる医師を探し、在宅医療を利用する準備をしておいてほしいと思います。介助が必要となってきた場合は、訪問看護、訪問リハビリテーション、ホームヘルパーなどの介護保険による居宅サービスを利用すれば、在宅生活を維持できます。

時には介護に疲れた家族の休息のために短期入所（ショートステイ）や短期入院（レスパイト）を利用するのも良いと思います。

その後、夫（妻）を看取ったあとに一人になっても、元気なうちは一人暮らしを続けるのがいいと私は思っています。永年住み続けた家には、家族との生活の思い出や匂いが残っています。そこでの生活は単なる一人の孤独な生活ではありません。

要介護状態になったら施設入所を考えることもあると思いますが、施設に入ればそれまでの日常とはまったく違う生活を送ることになってしまいます。たとえ寝たきりになっても自宅で逝くことを望めば、介護保険の訪問と通所サービスを組み合わせて利用すれば最期まで在宅生活は可能です。

しかし、そのためには家族の理解とかかりつけ医の協力が必須の要件となります。なんの準備もないままでの在宅死は日本では孤独死・不審死扱いとなり、場合によっては警察が介入することになります。

こうしたことに備え、準備をしておくのが「自分らしく生きる」ということではないかと私は思うのです。

後編記事〈父の「孤独死」を嘆く娘に医師がかけた「意外な言葉」…妻に先立たれた80代男性が自宅で迎えた「立派な最期」〉では、自分らしい生き方を貫いた80代の男性の事例をご紹介します。

【後編を読む】父の「孤独死」を嘆く娘に医師がかけた「意外な言葉」…妻に先立たれた80代男性が自宅で迎えた「立派な最期」