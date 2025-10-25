米大リーグのワールドシリーズ（WS）が日本時間25日、ブルージェイズの本拠地カナダ・トロントで開幕。

ブルージェイズ知将が温めるワールドシリーズ「大谷封じ」の秘策…ドジャース連覇は一筋縄ではいかず

ナ・リーグ優勝決定シリーズ（LCS）でMVPに選出されたドジャースの大谷翔平（31）は「1番・DH」でスタメン出場。

打者に専念した昨季とは異なり、今ポストシーズンは投打の二刀流で臨み、WSは本拠地ドジャー・スタジアムでの第4戦に先発予定だ。

過去、ドジャースでLCSのMVPに選ばれたのは今回の大谷で10人目。そのうち、WSでも引き続き活躍して最優秀選手の栄誉を手にしたのは、メジャー史上最長の59イニング連続無失点記録を持ち「ミスター・ゼロ」の異名で知られる1988年のオーレル・ハーシュハイザー（2勝0敗、防御率1.05=1完封、1完投）、2020年のコーリー・シーガー（打率.400、2本塁打、5打点=現レンジャーズ）の2人。いずれもMVPにふさわしい活躍を披露したが、特にハーシュハイザーは本職の投手だけでなく、打者としても世界一に貢献した。

第2戦のマウンドに上がったハーシュハイザーは当時、「バッシュ（強打）ブラザーズ」と恐れられたカンセコ（通算462本塁打）、マグワイア（同583本塁打）らを擁するアスレチックスの強力打線を相手に投げては3安打完封、打っては投手による64年ぶりの3安打1打点を記録した。投打に渡る活躍で、開幕前は不利とされたア軍を退ける原動力になった。

現在はア、ナ両リーグでDH制が採用され、投手は打席に立たないだけに、ポストシーズンでハーシュハイザーのように投打ともパフォーマンスを発揮できるのは二刀流の大谷に限られる。

WS開幕を前に会見した大谷は「出塁してつなぐのが大事」と話した通り、リードオフマンとして打線をけん引し、先発投手としてブ軍打線を封じれば、「ミスター・ゼロ」以来の偉業となる。

◇ ◇ ◇

今季のワールドシリーズはド軍とブ軍のどちらが勝ってもMLBは“ウハウハの大儲け”だという。 ブ軍の本拠地・カナダの国技はアイスホッケー、その次に注目度が高いのはバスケットボール。それにもかかわらず、MLB機構はどこに勝機を見出しているのか。

