高市早苗首相が衆参両院で所信表明演説をして、政権の基本方針や当面の政治課題を語った。防衛費の増額や憲法改正、外国人対策などに「高市色」を発揮した。

真っ先に言及したのは「強い経済」である。積極的に財政出動を行い、物価高対策を急ぐと強調した。

少数与党を意識しているのだろう。裏付けとなる補正予算の成立に向けて「与野党で知恵を結集しましょう」と協力を呼びかけた。

防衛力強化への力の入れようも明確だ。

2027年度の防衛費を国内総生産（GDP）比2％に増額する目標について、2年早い本年度中に達成する考えを表明した。22年に策定した安全保障関連3文書は、26年末までに前倒し改定を目指すと明言した。

来週のトランプ米大統領との会談で、こうした方針を伝えるとみられる。

米国はGDP比3・5％を水面下で求めており、さらなる増額を迫る可能性がある。首相は主体的に防衛力強化に取り組む姿勢をアピールするつもりなのだろう。

それにしても防衛費の増額は性急過ぎる。近年は毎年度約1兆円ずつ増やしている。27年度までの5年間で総額約43兆円とする政府方針は、使途が判然としないまま規模ありきで決定された。

補正予算には1兆円超が計上される見込みだ。安全保障環境の悪化を理由に、歯止めなく膨張させてはならない。

防衛費増額の財源のうち、所得税増税は開始時期を先送りしたままだ。経済対策や社会保障改革も財源を後回しにしている。これで首相が掲げる「責任ある積極財政」が果たせるだろうか。詳しい説明を求めたい。

任期中の憲法改正に向けた議論の加速、外国人の違法行為対策の検討にも言及した。一方で高市色が濃いにもかかわらず、演説に盛り込まれなかった重要政策もある。

スパイ防止法の制定や労働時間規制の緩和だ。国民の議論を呼んでいるのに取り上げないようでは、争点隠しを疑われかねない。今後の国会で詳細を語るべきだ。

「政治とカネ」にも全く触れなかった。首相は「政治の安定なくして、力強い経済政策も外交・安全保障政策も推進できない」と主張したが、政治の安定は国民の信頼があってこそだ。

「政治への信頼を回復するための改革にも全力で取り組む」と述べてはいるものの、具体性に欠ける。やはり企業・団体献金改革に踏み込まない限り、国民の不信は払拭されない。

首相は演説の最後に聖徳太子の十七条憲法を引き、政治は独断でなく、共に悩んで決める営みだと訴えた。

少数与党である以上、政権運営には一層の丁寧さが必要となる。野党はもちろん、幅広い国民の声に耳を傾ける姿勢を忘れないでほしい。