大分県日田市内の5高校と日田支援学校高等部の生徒による「日田市の未来を考える〜住みたい・戻ってきたいまち」をテーマにした意見交換会が今月10日、市役所であった。各校から2、3人ずつの計15人が参加。魅力ある市の姿を考えた。

市は2月に各校と包括連携協定を締結し、その一環として意見交換会を実施した。高校生から直接声を聞き、集約した意見は市の自治基本条例見直し検討委員会などで活用する。

コーディネーターは大分大の渡辺博子副学長が務め、進行は生徒の自主性に任せた。自己紹介が終わった生徒たちは、市内にどのような施設がほしいかなどを話し合い、集約した意見を班ごとに発表した。

「子どもも大人も遊べるアトラクション施設がほしい」「スーパーが多いので買い物がしやすいまちをもっとアピールした方が良い」「高校生までの医療費無料を全世代に広げる」といったアイデアが出された。

日田高生徒会長の2年、伊藤治輝さん（17）は「自分では考えつかない意見が聞けて良かった」。日田林工高2年、越智莉乙（りお）さん（17）も「他校の人と仲良くなれて良かった。これからも意見を出し合いたい」と話した。（床波昌雄）