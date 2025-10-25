長崎県諫早市出身の特殊メーキャップアーティストでフランス在住のレイコ・クルック・西岡さんが同市の鎮西学院大を訪れ、1年生約170人と交流した。戦時中、自宅近くの空を舞う練習機を眺めて育った西岡さんは、訓練生との交流や長崎原爆の記憶を小説「赤とんぼ」（2013年刊行）に著した。この日は小説の朗読劇が上演された際の映像を鑑賞した学生たちと、意見交換した。

西岡さんは同市小野島町にあった長崎地方航空機乗員養成所のそばで育った。毎日のように上空を飛ぶ「赤とんぼ」と呼ばれたオレンジ色の練習機は、憧れの「赤いプリンス」だった。

小説には10歳だった西岡さんの目線で戦争が描かれる。特攻命令を受け人知れずおえつした若い隊員。原爆投下後、諫早に運ばれてきた大勢の被爆者。そして終戦後、燃やされていた「赤いプリンス」−。西岡さんは23年、小説を朗読劇にして長崎市で上演。今回はその収録フィルムを上映した。

鑑賞後、学生たちは西岡さんに戦争中のことなどを質問。「一番つらかったことは」と聞かれた西岡さんは「（幼い自分は）苦しんでいる大人たちのことがよく分からなかった。ミキサーの中で撹拌（かくはん）されているような、取り残されたような気持ちを感じた」と述懐した。

「戦争で得た教訓は」との問いには「長崎原爆、特攻隊の話は世界の戦争史の中でも一番残酷なこと。他国にないことをわれわれは経験している。それらを教訓に、皆さんはどのような未来をつくっていくか」と逆に問いかけた。

同大1年の小浦瑞希さん（18）は「西岡さんは小説のフランス語版を出し、今は英語版に取り組んでいると聞いた。体験を世界に伝えようとする姿勢がすごい」。平山心さん（18）は「子どもの視点から語られる話に純粋さを感じた。90歳になる西岡さんが、（当時を）鮮明に思い出すと言っていたことが心に残った」と感想を話した。（今井知可子）