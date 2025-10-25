熊本県の最低賃金（時給）が過去最大の引き上げ率となった本年度の改定額1034円について「高すぎる」「やや高い」と答えた県内の中小企業は68％に上り、多くの事業者が負担に感じていることが、県商工会連合会が9月に実施した会員調査で分かった。「最低賃金を下回るので引き上げる予定」との回答は41％だった。

一方、2020年代（5年以内）の政府目標である時給1500円以上を既に達成している、と答えた事業所もあった。従業員を雇っている321事業所のうち、約6％に当たる18事業所で、業種は建設業10、製造業3、サービス業3、小売業1、飲食業1だった。

物価高については、原油高や原材料費高などが「経営に影響した」との回答は92％。そのうち88％が「利益が横ばいか減少した」と答えた。「価格に十分転嫁できている」との回答は、前年同期比3ポイント減の5％にとどまり、物価上昇がさらに経営を圧迫している傾向が読み取れる。

半導体大手の台湾積体電路製造（TSMC）の菊陽町進出の影響では、関連のサプライチェーン（供給網）に入っている会員事業所がほぼないこともあり、プラスになったとの回答は前年と変わらず8％。その中で挙げてもらった効果は宿泊や飲食、小売りなどの「消費拡大」と、インフラ整備や住宅建設などの「工事の増加」に限定された。

逆にマイナスになったとの回答は5％（前年同期から1ポイント増）。人件費の上昇、人手不足、交通渋滞の深刻化などが挙がった。

調査は県内49商工会に所属する489事業所を対象に、面談で実施した。（藤崎真二）