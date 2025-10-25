¡ÎÄ¹ºê¸©¡ÏÂçÀÐÃÎ»ö¡ÖÉÔÀµ¤Ê¤¤¡×¡¡À¯¼£»ñ¶âÌäÂê¡¡½¾Íè¼çÄ¥·«¤êÊÖ¤¹
¡¡ÂçÀÐ¸¸ãÃÎ»ö¤Ï24Æü¡¢Ä¹ºê¸©Ä£¤Ç¼«¿È¤ÎÀ¯¼£»ñ¶âÌäÂê¤ò½ä¤Ã¤Æµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡ÖÍø±×¤òÆÀ¤¿¤ê¡¢°Õ¿ÞÅª¤ËÉÔÀµ¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤¿»ö¼Â¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡Ö»öÌ³Åª¥ß¥¹¡×¤È¤Î½¾Íè¤Î¼çÄ¥¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¸©Ì±¤ËÉÔ°Â¤òÍ¿¤¨¡¢¸©µÄ²ñ¤Çº®Íð¤â¾·¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡Ö¸©Ì±¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¡¢¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ï¡¢µÄ²ñ¤«¤é¡ÖÃúÇ«¤ÊÀâÌÀ¡×¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ³«¤«¤ì¤¿¡£
¡¡ÂçÀÐ»á¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï2022Ç¯¤ÎÃÎ»öÁª¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¸å±ç²ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë2ÀéËü±ß¤Î¡Ö²Í¶õÂß¤·ÉÕ¤±¡×µ¿ÏÇ¤Ê¤É¤¬Éâ¾å¡£ÊÛ¸î»Î¤é¤¬À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç¹ðÈ¯¤·¤¿¤¬¡¢Ä¹ºêÃÏ¸¡¤ÏÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÀÐ»á¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢ÃÏ¸¡¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½½Ê¬¤ÊÁÜºº¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¾å¤Ç¤ÎÅ¬Àµ¤ÊÈ½ÃÇ¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£¸å¡¢ÉÔÀµ¤ÊÍø±×¤òÆÀ¤¿¤È¤Î»ÊË¡È½ÃÇ¤¬½Ð¤ì¤ÐÃÎ»ö¤ò¼¿¦¤¹¤ë¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÌäÂê¤¬µ¯¤¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Áªµó¤Ë´Ø¤ï¤ëÊ£¿ô¤ÎÃÄÂÎ¤Î»ñ¶â¤ò°ì¤Ä¤Î¸ýºÂ¤Ç´ÉÍý¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òµó¤²¡ÖÀ¯¼£²È¤È¤·¤ÆÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼áÌÀ¡£³°ÉôÀìÌç²È¤«¤é¸å±ç²ñ¤Î»ñ¶â´ÉÍý¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ê°ì¥ÎµÜ»ËÀ®¡Ë
