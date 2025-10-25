太平洋戦争直前に長崎県大村市にできた工場群「第21海軍航空廠（しょう）」一帯が空爆に遭った大村大空襲から25日で81年になる。同市松並2丁目の慰霊塔公園で24日、慰霊祭が行われ、遺族8人のほか、海上自衛隊や市関係者ら100人が集った。主催団体の高齢化によって戦後80年目の今年が最後の式典となり、出席者たちは「戦争の記憶を風化させず、語り継いでいこう」とあらためて誓い合った。

同航空廠は、佐世保にあった海軍の飛行機生産部門が移転され、1941年10月に同市の放虎原地区に開設された。約300万平方メートルの広大な土地に工場が立ち並び、工員など5万人が働いて「東洋一」と呼ばれる飛行機工場群となった。流れ作業で戦闘機「紫電改」や艦上攻撃機「流星」などを製造。動員学徒や女子挺身（ていしん）隊員も作業に当たった。

44年10月25日午前10時ごろ、中国大陸から飛来した米軍のB29爆撃機によって空襲が始まり、死者約300人、負傷者約400人の被害が出たとされる。

元工員などによって64年前から慰霊祭が始まり、防空壕（ごう）跡に慰霊塔も建立された。当初は全国から数千人が集ったという。

現在は、慰霊祭を引き継いだ海自OBらによる「第21海軍航空廠殉職者慰霊の会」が実施。ただ約30人いるメンバーも高齢化し、今年限りで式典の開催をやめることになった。

毎年参列してきたという同市の山口三津弘さん（98）は、航空廠からラバウル（パプアニューギニア）に派遣された父を現地の空襲で失った。「ここには父の名が刻まれている。ラバウルに墓参に行くのは難しく、やはりここが慰霊の地」と式典終了を惜しんだ。

慰霊の会の小林拓雄会長（78）＝海自OB＝は「来年からも10月25日は祈りをささげたい。若い世代に対してなぜ戦争が起きるのかについて考える教育をしてほしい」と話した。（今井知可子）