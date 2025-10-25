長崎国際大（長崎県佐世保市）は人間社会、健康管理、薬−に次ぐ4番目の学部として、2027年春に開設を予定していた「未来理工学部」の名称と内容を修正した。修正後の名称は「情報学部」。学部内に3学科を設けて定員160人としてきたが、1学科98人とする。文部科学省への認可申請について助言する事業者などと協議する中で方針を改めた。開設時期は変わらず、同年春を目指す。

情報学部情報デザイン学科とし、「AI・データサイエンス」「社会デザイン」「情報クリエイティブ」の3コースを設置。1、2年次は全コースの基礎を横断的に学んで興味や適正を見極め、3年次から専門性を深める。

これまでは知能情報、データサイエンス、建築・デザインの3学科を設けるとしていたが、進展が著しい人工知能（AI）などを幅広く学び、社会課題の発見や解決につなげることを重視し、再設計したという。

従来計画のうち、知能情報とデータサイエンスで目指した内容は取り込むが、建築・デザインについては見送る。佐世保市が過去に実施したアンケートでは女子高校生の建築やデザイン分野への関心が高く、同大関係者は、理工系に進学する女性が少ないとされる課題の解消や大学運営上の学生確保の観点からも「いずれ実現させたい思いはある」と説明する。

同大によると、県北地区には情報分野を学べる大学がなく、地元公立大に合格しなければ県外に出るか、進学を諦めるという選択を迫られることがあるという。人材流出を懸念する地元財界や自治体も関心を寄せている。（重川英介）