佐賀インターナショナルバルーンフェスタ会場で毎年グッズを販売しているバルーングッズ製作委員会は24日、今年の新作を発表した。佐賀錦や木工など、佐賀らしさを生かした商品をそろえ、担当者は「佐賀にしかないアイテムがそろっている」とPRしている。

製作委に参加するのは、佐賀錦振興協議会▽副島硝子（がらす）工業▽飛鳥工房▽ミツゼクラフト▽LABO−の5者。プリントTシャツやトートバッグのほか、佐賀錦や革小物、木工品でバルーンをかたどったキーホルダーなど多様なグッズがそろう。県重要無形文化財「肥前びーどろ」の風鈴やガラス皿もある。

同会はバルーンフェスタでグッズを販売し、17年目。昨年は悪天候により大会で販売できたのは1日のみで、売り上げが前年比約6割減となった。今年は会場費や運営資金を集めるためクラウドファンディングを初めて実施し、27日まで支援を募っている。申し込みは専用ページ＝QRコード＝から。

副島硝子工業の副島隆男営業部長は「近年は『子どもの時に買ったことがある』などと声をかけられたこともある。バルーンを見た記念にグッズも楽しんでもらいたい」と話した。（松本紗菜子）