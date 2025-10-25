［佐賀県］納入業者の融資支援 ふるさと納税除外 みやき町実施へ
ふるさと納税制度のルールに違反し、9月30日から2年間の制度除外措置を受けている佐賀県みやき町は24日、町内の返礼品納入業者らの支援策を町議会の全員協議会で説明した。事業資金を借りる際の利子などを町が負担するほか、町の特産品を販売するネット通販サイトを開設する。関連事業費を含む2025年度ふるさと寄付金基金特別会計補正予算案を31日招集予定の臨時議会に提案する。
財政支援の対象はいずれも町内の返礼品納入業者や返礼品の原材料の仕入れ先業者。制度除外で事業継続が困難になり、県中小企業事業資金貸付金制度の経営改善資金や町中小企業小口資金融資を利用した場合、借入日から5年以内の利子全額を補助する。経営改善資金の借り入れで発生する県信用保証協会の信用保証料も全額助成する。25年度の事業費は3432万円で、26〜32年度に総額6335万円の債務負担行為を設定する。
納入業者らの販路拡大支援策として新設する通販サイトは、ネット通販大手のサービスを活用する。業務減少で従業員の雇用継続が難しい事業者向けに、人手不足の企業を紹介する人材マッチング事業にも取り組む。関連事業費は3300万円で、25年度の同特別会計予算を組み替えて捻出する。
全員協議会に出席した岡毅町長は、再発防止に向け制度除外の経緯や町の対応を検証するため「第三者委員会の調査を検討している」と述べた。（前田絵）