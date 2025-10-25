MEGUMI¡¡½Ð»ºÍ½ÄêÆüÅöÆü¤â¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡¡ÂÎ½ÅÁý²Ã¤â¡Ö8¥¥í¤¯¤é¤¤¤Ç¤È¤É¤á¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎMEGUMI¡Ê44¡Ë¤¬24ÆüÇÛ¿®¤ÎABEMA¡Ö¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á season2¡×¡Ê¶âÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£½Ð»ºÆü¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¶¦±é¼Ô¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯6·î¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡ÖAAA¡×±§Ìî¼ÂºÌ»Ò¤¬¡¢ÂÎ·Á°Ý»ý¤òÊ¹¤«¤ì¡Ö»ºÁ°¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¸¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½Ð»º¸å¤â1¥«·î¸å¤Ë¤Ï¥¸¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹ø¤ÎÄË¤ß¤È¤«Á´Á³Ìµ±ï¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡£½é¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¸¥à¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢MEGUMI¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö»ä¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â8¥¥í¤¯¤é¤¤¤Ç¤È¤É¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÇ¥¿±Ãæ¤âÂÎ½ÅÁý²Ã¤Ï8¥¥í¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡±§Ìî¤Ï¡Ö»ä¤Ï14¥¥í¡Ä¡×¤È¸À¤¦¤Ê¤É¶¦±é¼Ô¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢MEGUMI¤Ï¡ÖËèÆü2ËüÊâ¤¯¤é¤¤Êâ¤¤¤Æ¡£Ç¥¿±Ãæ¤Ë¡£½Ð»ºÍ½ÄêÆü¤ÎÆü¤â¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤È¤«¡£¤½¤ÎÊý¤¬½Ð»º¤·¤ä¤¹¤¤¤Ã¤ÆÏÃ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£ËèÆü²¿¤«¤ò¡¢±¿Æ°¤·¤¿¤ê¡¢Êâ¤¤¤¿¤ê¡¢¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤·¤¿¤ê¤È¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤òÀ¸¤àÆü¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¶Ã¤¯À¼¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÂµ¤¤¬¤Á¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°Ì£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¶ì¾Ð¤·¡¢±§Ìî¤Ë¡Ö¥¬¥Á¤Ã¤ÈÄù¤áÂ³¤±¤ë¤Î¤ÏÂç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡MEGUMI¤Ï08Ç¯7·î¤Ë¡ÖDragon¡¡Ash¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦Kj¤³¤È¹ßÃ«·ú»Ö¤È·ëº§¤·¡¢09Ç¯2·î¤ËÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤¬ºòÇ¯12·î¤ËÎ¥º§¤·¤¿¡£Ä¹ÃË¤Î¹ßÃ«Æä¤Ï20Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥é¥¹¥È¥ì¥¿¡¼¡×¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£