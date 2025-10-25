ワールドシリーズ開幕を翌日に控え、山本由伸投手がインタビューに応じました。

ブリュワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦で、メジャー初完投を果たした山本投手。世界一を懸けたワールドシリーズでは第2戦の先発が見込まれています。

「とにかく勝つことが大事なので、自分のパフォーマンスを出すことが大事ですし、球場の雰囲気も高まって、選手もすごく高まっているので、しっかり冷静さを保っていつも通り、それ以上は求め過ぎずいきたいかなと思います」とコメント。

「短期決戦とかポストシーズンはいつも通りいかないことも多いですし、何が起こるか分からないですし、なるべく落ち着いて入りたいですけど、うまくいけばいいなと思います」。山本投手は昨季のヤンキースとのワールドシリーズ第2戦でアーロン・ジャッジ選手を2三振に切って取るなど7回途中4奪三振1失点の好投を披露していました。

登板を2日後に控えて「試合が近づけばもっと緊張すると思いますけど、やっぱり楽しみな気持ちはすごく大きいですし、うまくいけば、終わった後も楽しかったなと思えると思うので、とにかく頑張りたいです」と笑顔を見せました。