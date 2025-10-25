ポストシーズン以降、ドジャースの大谷翔平（31）が想像を超えた活躍を見せている。あたかも少年漫画の主人公のようだが、この絶頂期は一体どこまで続くのか。ようやく始まるワールドシリーズ、そして、来季以降の展望を占ってみた。

＊＊＊

1カ月で2億7000万円

大谷はブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦で、二刀流を披露。

MLBアナリストの友成那智氏によれば、

「この試合で大谷がマークしたポストシーズンでの1試合3本塁打は、メジャー史上1位タイで、達成したことがあるのはたったの12人。大谷はさらに先発投手として7回の途中までを無失点で抑え、10個の三振を奪った。誰もが成し遂げられなかった金字塔を打ち立てたといえます」

結果、同シリーズMVPに選定され、高額なボーナスまで手にしたとされる。

「10年間7億ドルという大谷の契約金から推定すると、今回のボーナスは50万ドルほど。つまり、約7500万円だったと考えられます」（同）

現地時間の10月24日から始まるワールドシリーズでも、さらなるボーナスを得る可能性がある。MLBから所属選手に分配される賞金がそれで、

「昨年、ドジャースの選手は1人当たり約48万ドルを受け取っており、今年は50万ドルを超えると思われます」（同）

仮にここでも大谷がMVPに輝くと、約80万ドルと推定されるボーナスがまた出て、手中に収めるのは全部でざっと180万ドル。ポストシーズンの1カ月余りで、2億7000万円超を獲得することになる。

「MVPは十分に狙える」

さて、注目のワールドシリーズの対戦相手はブルージェイズに決まった。大谷は投打にわたって活躍できるか。今季ドジャースはブルージェイズと対戦して2勝1敗と勝ち越し。大谷は13打数7安打で2本のホームランを放っている。

「ブルージェイズの先発ピッチャーは4人とも右投げで、抑えも右。大谷は左投げに比べて得意としているのでチャンスがある。大谷は、相手チームの本拠地、カナダのロジャース・センターとは“相性が良い”ともいわれており、打撃は大いに期待できる」（大リーグ担当記者）

投手としてはどうか。

「ブルージェイズは圧倒的にバッティングのチームで、20本以上の本塁打数を誇る打者が4人いる。大谷は今季、ブルージェイズ戦で投げていないのでその点が未知数。ただし、投手としても絶好調なので、投打で活躍すれば、ワールドシリーズMVPは十分に狙えると思います」（同）

投打のタイトルを一挙に

ならば、少し気は早いが、来季以降の目標は何か。

「大谷は打撃部門では本塁打王、打点王などに輝きましたが、投手としての主要なタイトルは得られていない。来季の目標は最高のピッチャーに与えられるサイ・ヤング賞を、本塁打王と共に取ることでは」（前出の記者）

一方、かつてブレーブスでプレーした川上憲伸氏の見解はこうだ。

「サイ・ヤング賞を獲得する能力はあると思います。ただし、同賞を狙うためには、年間30試合くらいは先発登板しなくてはいけない。そうするとスタミナが持たず、打てなくなる可能性が高まる。現実的には年間20〜25試合を投げ、35歳までのあと4年間、二刀流を続けるのが目標でしょう。その中で例えば、最優秀防御率と本塁打王など、投打のタイトルを一挙に取れることを期待します」

大谷なら不可能を可能にするか。

「週刊新潮」2025年10月30日号 掲載