米国債利回り（NY時間16:27）（日本時間05:27）

米2年債 3.476（-0.013）

米10年債 3.997（-0.004）

米30年債 4.587（+0.009）

期待インフレ率 2.299（-0.004）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは横ばい。この日の９月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）を受けて、利回りは急速に低下する場面が見られた。来週のＦＯＭＣでの利下げ期待を正当化したほか、１２月についても利下げを完全に織り込む動き。



米１０年債は３．９６％付近まで低下したが、後半にかけて戻している。この日発表の米ＰＭＩが好調な米経済を示唆する内容となったほか、来週はいつになく重要なイベントが目白押しとなっており、ポジションを傾ける動きまでは強まらなかった。



来週はＦＲＢのみならず各国中銀の政策委員会があるほか、政治では米中首脳会談が３０日に行われ、摩擦解決に向けた何らかのメッセージが打ち出されるか注目される。あまり期待しないほうが良さそうではあるが。また、マグニフィセント７の決算も控えている。



２－１０年債の利回り格差は+５１（前営業日：+５１）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

