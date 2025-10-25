ドル円、１５２円台で上下動 米ＣＰＩは追加利下げを正当化＝ＮＹ為替概況
きょうのＮＹ為替市場、ドル円は１５２円台で激しい上下動を見せた。この日発表の９月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が予想を下回りＦＲＢの追加利下げを正当化する内容だったことで、ドル売りの反応を見せた。ドル円も一気に１５２円台前半に急低下していたものの、すぐに買い戻されている。その後発表の１０月の米ＰＭＩが予想を上回ったことでドル高の反応が強まった。
ドル円も下げをほぼ取り戻し、１５３円台に瞬間上昇する場面も見られたが、１５３円台の上値抵抗も強く、１５２円台後半で推移している。
ドル円は上昇の流れを復活させているが、来週の重要イベント目白押しの週を控えていることもあり、１５３円台に入ると戻り売り圧力も強まるようだ。
ユーロドルは米ＣＰＩを受けて１．１６ドル台半ばまで一時上昇。ただ、買戻しを強める動きまでは見られず、１．１６ドル台での上下動に終始した。一方、ユーロ円は買い戻しが続いており、１０月９日に付けたユーロ発足以来の高値を再び試す動きが出ている。
最近のユーロドルは１．１６ドル台で動きが止まっているが、この落ち着きは長く続かない可能性が高いと指摘がアナリストから出ている。落ち着きを反映して、オプション市場では３カ月物の予想変動率（インプライド・ボラティリティ）が過去３週間で最も低い水準に低下している。１０月３日には１年ぶりの低水準であるを記録していた。
一般的にボラティリティの低下は次の変動の前触れとも認識されているが、現在の地政学的環境を踏まえると、ボラティリティは再び上昇する可能性があるという。特に、来週予定されているトランプ大統領と習近平国家主席の米中首脳会談を前に相場が動意づく可能性があるという。
ポンドドルは、米ＣＰＩを受けて１．３３６０ドル近辺まで買い戻される場面があったものの、勢いを維持できずに一時１．３２ドル台まで値を落とす展開。依然として上値は重い印象。一方、ポンド円は米ＣＰＩ後に２０４円付近まで上昇したものの、２０３円台半ばに伸び悩む荒い値動きをしている。
英中銀は１１月に利下げを実施する可能性があるとの指摘がアナリストから出ている。この日発表の英小売売上高や消費者信頼感、英ＰＭＩのいずれも改善を示す内容だった点は、見通しをやや複雑にしているものの、英中銀は直近発表の英雇用統計とインフレ指標が予想を下回った点をより重視して政策判断を行う可能性が高いと指摘している。
いずれにしろ、１１月の英金融政策委員会（ＭＰＣ）の判断は非常にきわどい決定になると見ているという。なお、短期金融市場では、１１月の英中銀利下げ確率を２８％程度しか織り込んでいない。
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
