中小企業白書によると、日本の開業率は4％前後で推移しており、欧米諸国の約半分以下にとどまっている。こうした中、続々と誕生して注目を集めているのが、高等専門学校（以下、高専）発のスタートアップだ。

なぜ今、高専在学中に起業する学生が増えているのか。

各地の｢国立高専｣で生まれるスタートアップ

2020年に新潟県長岡市で創業したIntegrAIは、AIと小型カメラを使った監視システムを提供するスタートアップだ。同システムは、コロナワクチンを保管する冷凍庫の温度管理や、JAXAの燃料保管庫などにおいても採用実績がある。

同社を立ち上げたのは、長岡工業高等専門学校（以下、長岡高専）の教員である矢野昌平氏と2名の学生だ。このほかにも、長岡高専では2018年から毎年1名程度は学生が起業しているという。

香川県三豊市の香川高等専門学校（以下、香川高専）でも、学生の起業が続く。2019年にAIを活用したシステム開発を行うPanda、2020年にAI送電線点検システムを手がける三豊AI開発、2023年にAIやIoT、ロボットの活用で地域課題の解決を目指すD-yorozuが誕生している。

高専の設置・運営を行う国立高等専門学校機構（以下、国立高専機構）によれば、年間4〜7校の高専からスタートアップが誕生している。その数は各高専が把握し国立高専機構に報告があったものだけでも、この5年で延べ37社に上る。高専で学んだ知識を生かして、電気電子情報系、AI、IoT、ロボティクスといった成長産業の分野で起業に挑戦する学生が多いという。

高専発のスタートアップが増えているのは、高校とも大学とも違った高専の成り立ちや教育内容が関係しているようだ。

高専は、日本のものづくりを支える早期技術者を育てるために設立された5年制（専攻科まで進めば7年間）の高等教育機関。1962年に初の国立高専が開校し、現在は全国に51の国立高専、3つの公立高専、4つの私立高専がある。

国立高専機構本部事務局研究総括参事の松本佳久氏は、次のように語る。

「若いうちから高度なスキルと課題解決能力を身に付ける“人財”を育成する高専は、日本独自のシステムであり、卒業生の多くが技術力を武器にさまざまな企業に就職していきました。

しかし、企業の中で事業転換や新規事業創出などが重要視されるようになった30年ほど前からイノベーション人材のニーズが高まり、国立高専のカリキュラムも変わってきました」

PBLを早くから導入、教員の起業も増加

カリキュラムの変化について、国立高専機構学務課教務係の細田菜津子氏はこう説明する。

「もともと高専は社会の要請によって誕生しましたが、教育内容も社会の変化に合わせて変えてきました。アントレプレナーシップ教育は2010年代頃には高専で認知されており、PBL（課題解決型学習）を取り入れるなど、より社会実装を意識した教育を行うようになったのです」

さらに国立高専機構では2017年度より、教育の質を保障するためのモデルコアカリキュラム（MCC）を定めている。

MCCとは、主に各科目を通して修得する知識・技能に関するミニマムスタンダード「コア」と、カリキュラム全体を通して修得を図る汎用的技能や態度・志向性、創造性・デザイン能力に関するミニマムスタンダード「モデル」を提示したもので、各高専ではこのMCCをベースにカリキュラム編成が行われている。

「今年3月に文部科学省が大学等におけるアントレプレナーシップ教育の指針『日本版EntreComp v1ガイド』を公表しましたが、それとMCCを照らし合わせても重なる部分は多く、国立高専が以前からアントレプレナーシップ教育に取り組んできたことがわかると思います」と細田氏は言う。

2004年に国立高専が法人化して以降、教員が研究に裏付けされた技術を基に兼業したり、教員自身が起業したりするケースも増えてきた。実は松本氏も、これまで教職の傍ら2社を起業している。国立高専機構本部事務局研究推進課長の中野道明氏は、「起業する教員の姿に学生が感化される面も大きいと思います」と話す。

また国立高専機構では近年、プロダクトと事業プランを競う「全国高等専門学校ディープラーニングコンテスト（DCON）」などのビジネスコンテストへの参加にも力を入れているが、全国的にビジコンは増えており、こうしたイベントの盛り上がりも高専発スタートアップの後押しになっているようだ。



なぜ長岡高専では｢学生の起業｣が毎年続く？

では、現場ではどのようなアントレプレナーシップ教育を行っているのか。

長岡高専では2018年に、どの学科の学生でも受講できる「アントレプレナー育成プログラム」を設置した。市内4大学との連携や、長岡高専の卒業生である渋谷修太氏が創業したIT企業のフラーとの協働などを通じて、起業家精神の育成を目指している。

長岡高専環境都市工学科教授／校長補佐の村上祐貴氏はこう説明する。

「体系的に起業家精神を学べる点が、学生のモチベーションを上げています。今年度は、低学年対象の『アントレプレナーシップ基礎』は26名、4〜5年生が対象の『アントレプレナーシップ論』は35名が受講しています。2018年から長岡高専では毎年1名程度は学生が起業していますが、身近な先輩の起業を見て、『自分にもできるのでは』とハードルが下がってきたのではないかと思います」

さらに、長岡高専の学生は、長岡市の起業支援プログラム「ファーストペンギンプログラム」も利用できる。これは、市と市内4大学、長岡高専、長岡商工会議所の連携による人材育成の一環で、課題解決を経験する機会提供から、起業に必要な手続きや資金等の支援、起業後の成長までサポートする取り組みだ。



「長岡市は総合戦略でもイノベーションを掲げ、市を挙げて若者に伴走支援をしているのです。地方は人口減少が進み、農業や製造業ではDX化を進めて担い手不足を解消する必要があります。こうした地方が抱える課題を高専生とその技術が解決できる可能性があり、そのためには自治体連携が欠かせません」（村上氏）

また2024年度から、長岡高専は長岡市やイードアとともに、地域の課題解決やDX推進に貢献する高専生を育てるプロジェクト「Ent-X」を主催している。現在、6つの国立高専が共催となっているが、「共催校は10校以上に増える予定」（村上氏）で、アントレプレナーシップ教育における“横連携”も進んでいる。

企業との連携でスタートアップの採用を支援

独自の起業家教育に取り組む高専がある一方で、国立高専機構もさまざまな支援に乗り出している。

「まずは国立高専の全学生がアントレプレナーシップについて学ぶ環境を整えることが大事だと考えています。各高専では文科省の『日本版EntreComp v1ガイド』を参考にしながら取り組みを進めていただき、本部でも組織的にスタートアップ支援を含めて施策を打っていきたいと考えています」（細田氏）

その1つがビズリーチとの連携だ。同社とはすでに民間企業のプロ人材を講師として採用する「副業先生」の取り組みを実施してきたが、2025年7月に新たな連携協定を結び、高専発スタートアップが採用面での支援を受けられる体制を整えた。

「起業して人材採用のフェーズに入った学生を高専の教員がフォローするのは難しい」と、細田氏。そこで、高専発スタートアップが初めて採用を行う際、ビズリーチが伴走しながら「応募者の経歴をどんな観点で見たらいいか」といった採用ノウハウを教えていくという。

その第一弾として、香川高専発のD-yorozuが副業・兼業限定のCMO採用を行う。「地方の高専でも全国からCMOに応募してもらえるという実績を作りたい」と細田氏は話す。

国も｢高専発スタートアップ｣に期待

国も高専に期待を寄せている。国が2022年に策定した「スタートアップ育成5か年計画」では、高専における起業家教育の強化が明記された。さらに同年度に文科省が公募した「高等専門学校スタートアップ教育環境整備事業」では、選ばれた国公私立高専56校に対し、起業家工房（試作スペース）の整備等の費用として1校あたり1億円の補助が行われている。

高専のスタートアップ教育のこれからについて、中野氏はこう話す。

「起業はあくまで選択肢の1つですが、皆様の高専への期待に応えるべく、学生がきちんと成長戦略を描ける起業ができるよう寄り添っていきたい。高専ごとに特色や教員配置は異なり、高専だけでは対応できないこともありますので、今後はスタートアップ支援ができるコーディネーターも機構本部に配置し、関係団体と連携しながらサポートしていきたいと思っています」

全国各地で地域課題が山積している今、地域に根差した学びの中から課題解決の種を見つけ、ビジネスとして育てる環境がある高専の存在感は、今後さらに高まっていきそうだ。

