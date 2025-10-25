

「ビットコイン2022」に登壇したピーター・ティール（写真：ブルームバーグ）

姿を消したビットコイン発明者｢サトシ･ナカモト｣を15年追い続けて浮かび上がった｢危険な思想｣

“全米で最も暗号通貨に優しい都市”マイアミで開かれたカンファレンス「ビットコイン2022」は、2万6000人もの聴衆を集めていました。そこに登壇したアメリカの起業家、投資家にして、PayPalやOpenAIの共同創業者でもあるピーター・ティール。今ではトランプ大統領の強力な支持者としても知られる彼は、カンファレンスでビットコインのすばらしさを熱弁しますが、その裏ではある企みが進行していて--？

謎のビットコイン発明者の正体を追うアメリカのジャーナリスト、ベンジャミン・ウォレスの著書『サトシ・ナカモトはだれだ？』（小林啓倫訳）より、一部抜粋のうえ紹介します。

20年後のビットコイン

昼食後、ペイパル創業者からベンチャーキャピタリストへと転身したピーター・ティールの登壇が予定されていた。ビットコインにはリーダーがいないとよく言われるが、実際にはサトシ・ナカモトの存在が、彼はいないはずなのにあちこちに感じられた。

基調講演や重要なパネルディスカッションが行われる「ナカモト・ステージ」の両脇には、彼の文章から抜粋した一節が次々と表示されるモニターが設置されていた。外部の人間には陳腐に見えるが、内部の人間にとっては奥深く感じられるという、まるでダイアネティックス〔米国の哲学者ラファイエット・ロナルド・ハバードが提唱した疑似科学的な心理療法。多くの批判を受けているが、サイエントロジー教会などが支持している〕のような雰囲気があった。

「盗まれると鉛に変わってしまう金（ゴールド）があったとしたらどうでしょうか」

「これを一般の人々向けに説明する文章を書くのは本当に大変です。何にもたとえるものがないんです」

「20年後には、ビットコインの取引量がものすごいことになっているか……まったく取引されなくなっているか、どちらかでしょう」

「ネットワークは、非構造的なシンプルさゆえに堅牢（けんろう）なのです」

ティールがステージに登場する前、1999年に撮影された映像が流された。そこには、より若く痩せたティールが、オンライン・マネーの未来を熱く語る姿が映っていた。彼は、5年以内に中間層のすべての人々がインターネット対応の携帯電話を持つようになり、そうなれば中国やインドのような国々は通信ネットワークをシャットダウンするか、通貨主権を手放すかのどちらかを迫られるだろうと予測していた。

ビットコイン VS. イーサリアム

やがて、白いポロシャツを着たティールが舞台袖から姿を見せると、彼は百ドル札の束を客席の最前列のほうへと放った。「まだこんなものが通用しているなんて、ちょっとおかしいと思わないか？」と会場に問いかける。今や時価総額が8130億ドルに達しているビットコインが、なぜ12兆ドル規模の金（ゴールド）に取って代わっていないのか。そしてビットコインは、法定通貨の時代は終わりだという警鐘を鳴らしていると述べた。

彼は「BTC vs. ETH」と書かれたスライドを投影した。イーサリアム（ETH）は時価総額が2番目に大きな暗号通貨だ。スライドの「BTC」の上には、機関銃をこちらに向ける人物の写真が、「ETH」の上にはイーサリアムの創設者ヴィタリック・ブテリンが紫色のズボンを穿き、ぎこちない姿をしている写真がそれぞれ配置されていた。

ティールによれば、ビットコインがいかに技術的な革新性や優位性を持っているとしても、それは政治運動であり、立ちはだかるものは「この運動の敵」だという。「そこで最後に、敵のリストを示したいと思う。ビットコインを妨害していると思われる人々のリストだ」と彼は述べた。「彼らを明るみに出したい」のだという。そしてスライドに映し出された「敵その1」はウォーレン・バフェットだった。私はバフェットが堅実な投資戦略で有名なこと、コントラクト・ブリッジというトランプゲームにはまっていること、資産の全額を寄付すると誓っていることは知っていた。しかし、どうやらビットコイン界隈では、バフェットには「暗黒面」があるらしい。ティールは彼を「オマハの反社会的なおじいちゃん」と呼んだ（バフェットの罪状は、ビットコインを「ネズミ駆除剤」と評したことだった。

敵その2はJPモルガン・チェースCEOのジェイミー・ダイモンで、ティールいわく「ニューヨークの銀行家特有の偏見」を体現している存在だった（ダイモンは「ビットコインは無価値」と酷評するという過ちを犯していた。敵その3はブラックロックCEOのラリー・フィンクだった（彼のビットコインに対する罪が何なのかは、すぐにはわからなかった）。この3人こそ、54歳のティールが「ジェロントクラシー（老人支配）」と呼ぶ存在だった。ティールは、古い世代を象徴する彼らの写真と、繁栄するマイアミや「革命的な若い世代のムーブメント」の写真を対比し、「このカンファレンスから世界を奪取しにいくんだ！」と呼びかけた。

広々とした会場が大歓声に包まれた。しかしこのスピーチが行われた頃、ティールの投資会社が8年にわたって保有していた大量のビットコインを売却していたことが、のちに明らかになっている。

マイアミでのスピーチを締めくくるにあたり、ティールは聴衆に向かって、彼が「敵」と呼んだものは「国家の延長線上にある」と語った。それとは対照的に、ビットコインは企業ではなく、取締役会も存在しない。「サトシが誰なのか、私たちは誰も知らないんだ」と、ティールは強調した。

ビットコイン最大の保有者

私は、同じくベンチャーキャピタリストである友人のアンディと会場を出た。

「あれは狂気だな」と、アンディは首を振りながら言う。

サトシが誰なのか、私たちは誰も知らない。2011年当時、サトシは実験的な通貨を開発した無名のプログラマーであり、それを面白がるのはごく一部のコミュニティに限られていた。それから10年、いまや彼は時価総額1兆ドルのプロジェクトを生み出した伝説的な創始者であり、ビットコインは世界で9番目の資産価値を持つようになった（テスラの少し下で、メタすなわち旧フェイスブックの上に位置している。それほどの大きな転換を成し遂げたにもかかわらず、サトシが匿名を保ち続けたこと自体が、最大の偉業の1つになっていた。そして彼は、莫大な富を築いている。





セルジオ・デミアン・ラーナーというコンピューター科学者が、初期のブロックチェーンを巧みに分析し、約110万BTCが同じマシン、つまりサトシのマシンによってマイニングされたと推定した。当時、これらのコインの価値は400億ドルに達していた。サトシはビットコインの最大の保有者であり、その価格に大きな影響を与えうる存在だったのである。

2021年春、暗号通貨取引所コインベースが上場したことで、その市場価値は一気に860億ドルにまで達した。しかしコインベースがSEC（米国証券取引委員会）に提出した目論見書には、「サトシ・ナカモトが公に身元を明かしたり、大量のビットコインを動かしたりする」ことがリスク要因として明記されていた。ナカモトとは何者なのか、つまりどのような動機や意図を持っているのかが重要になるシナリオを想像するのは難しくない。ティール自身は、2000年にアンギラ島で開催された金融暗号会議に出席していたメンバーの中に、ナカモトがいたのではないかと推測したことがある。

（ベンジャミン・ウォレス ： ジャーナリスト）