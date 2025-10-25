岡山市在住の歌手、沢知恵さんが、ライフワークとするハンセン病療養所とのかかわりについて、エッセイを書き下ろしました。

入所者と交流を深め、泣いて笑った日々が生き生きと綴られています。

「書くことは使命だった」

（「胸の泉に」より）

「かかわらなければ かかわらなければ…」



毎月最後の日曜日。高松市の大島青松園にある教会から、讃美歌が聞こえてきます。オルガンを弾くのが、沢知恵さん。自身もキリスト教徒です。

入所者の高齢化で一度は途絶えた礼拝を、9年前に再開し、世話人として守っています。終わりゆく島を残すために、自分に何ができるか、試行錯誤の日々です。新刊「あなたがたの島へ」を書くことは使命だったと、沢さんは語ります。



（沢知恵さん）

「私の魂のような本になった気がしているんです。もちろん、この装丁、デザインもすごく気に入っているんだけど、手にしたときに、ああって、まるで赤ちゃんを抱きかかえたくなるような、愛しい本。本当に、登場する皆さんがあまりにも素敵な人たちなので、そのことをこうやって本にできて良かったな、ありがとうっていう、うん、そんな気持ちですね」

生後6か月で父親に連れられ大島へ…

生後6か月のとき、牧師だった父親に連れられ大島へ。大人になって再び島を訪れた沢さんを、みんなが覚えていてくれました。その愛の大きさに圧倒され、以来、大島は大切な場所になっています。



（著書より）

「『かかわったが故に起こる幸や不幸』を、『枯れ葉いちまい』かかわることの意味と重みを私に教えてくれた大好きな人たちのことを伝えたくて、この本を書きます」」



入所者の東條高さんです。95歳。この本の「準主役」です。



（沢さん）

「95歳の誕生日に私からプレゼントした（Tシャツ）」

（東條さん）

「いただいた」



（沢さん）

「音楽があったら生きてこられたんやっていう、たかさんの口癖」



（東條さん）

「はい」

「かかわらなければ私の胸の泉に枯れ葉いちまいも落としてはくれない」

（「大島療養所歌」（1934年発表））

「静けき瀬戸のみどりの大島は…」

歌うことが何よりのいきがい。抜群の歌唱力は沢さんが開く大島青松園コンサートでも度々披露されました。CDを制作したときのエピソードは、今回の本のハイライトです。現在も、95歳の歌声を録音して残したいと奮闘中です。



（沢知恵さん）

「彼のような歌は私には歌えないんですもの。あの純度100%というか。この島に閉じ込められたがゆえに、保たれたことなのかもしれない。幸か不幸かね。



だけれども、彼のあの歌声が人に感動をもたらすというのは、理屈では説明できないんですよね。



私、東條高さんとけんかしたこともちゃんと書いたし。『傷つくことを恐れないでって言いたい』。うん。『人とかかわるって、傷つくリスクがいつだってあるんだよ』って。



でもね。それさえなければ楽に生きられるかっていったらそうじゃなくて。かかわらなければ『枯れ葉いちまい』も、『私の胸の泉に枯れ葉いちまいも落としてはくれない』でしょう。



その『枯れ葉いちまい』かかわるためには、勇気出して、かかわろう。ふふふ」

子どもを持つことを許されなかった女性から「お母さんって呼ばないで」と…

（「胸の泉に」より）

「かかわらなければ胸の泉に枯れ葉いちまいも落としてはくれない」



沢さんも最初はハンセン病のことをほとんど知りませんでした。なぜこの人はこの島にいるのか、どんな人生を歩んできたのか、ひもときながら、かかわりを深めてきました。それゆえに傷つき、傷つけてしまったこともありのままに書きました。



（沢知恵さん）

「その当事者になれないというジレンマですよね。山本千沙子さんという、数年前に他界されましたけれども、『私をお母さんって呼ばないで』っておっしゃったんですね。ぽつりと。それ以上何も言わない」

「私は平気で『大島のお父さん、大島のお母さん』って言って。喜んでもらえると思ったし。山本千沙子さんは子どもを持つことは許されなかった。断種堕胎の手術でね（※かつてのハンセン病患者に対する国の政策）。



その経験をされた方にとって『お母さん』という言葉の重みというか。その悲しさ。を、（当時の）私は想像できなかったですね」

「人とかかわる勇気を感じてほしい」

沢さんが伝えたいのは、ハンセン病療養所の過去、現在、未来。そして、人とかかわることへの勇気です。



（沢知恵さん）

「いまとても生きづらい世の中だと思うんです、特に若い人たち。大人の私たちが想像する以上に。コロナ禍で奪われたものもあると思いますし。



そんな人たちが、人とかかわる勇気というかね。そういうものを感じて、行動してもらえたらいいなあと思います」