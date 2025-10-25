ジェラピケ×ドラゴンクエストで癒しレベルMAX【ジェラート ピケ】のふわもこルームウェアを今すぐAmazonでチェック！
すやすや眠るモンスターに癒されるレディースサイズのセットアップ。BABY MOCO(ベビモコ)…もっちりとした柔らかな風合いが特徴。あたたかみと軽やかさを兼ね備えた着心地が魅力だ。『And the adventure continues… 夢の中でも冒険を』をテーマにしたドラゴンクエストとのコラボレーションシリーズ。ここでしか出会えないモンスターたちを描いた、遊び心いっぱいのコレクションが誕生した。
「ドラゴンクエスト」シリーズのモンスターたちが、眠っている姿を描いた'ベビモコ'素材のセットアップ。もっちりとした柔らかいプルオーバーに、ナイトキャップやソックスを身につけて眠るモンスターたちのアートがあしらわれている。
ジェラート ピケらしいボーダーのロングパンツは、動きやすい裾を絞ったシルエット。左脚にはプルオーバーと同じモンスターのジャガードが入っている。
カラーはナイトキャップをかぶったスライムを描いたピンクと、ソックスをはいているももんじゃ柄のライトブルー、クッションで眠るドラキーを描いたラベンダーの3色展開。お揃いのアイテムも展開しているので、ファミリーで揃えて冒険気分が楽しめる。
(C)ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX. All rights reserved.
