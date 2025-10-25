日経225先物：25日夜間取引終値＝240円高、4万9560円
25日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比240円高の4万9560円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万9299.65円に対しては260.35円高。出来高は8649枚だった。
TOPIX先物期近は3281ポイントと前日比8ポイント高、TOPIX現物終値比11.55ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49560 +240 8649
日経225mini 49555 +235 147380
TOPIX先物 3281 +8 9758
JPX日経400先物 29570 +75 733
グロース指数先物 727 +5 562
東証REIT指数先物 売買不成立
