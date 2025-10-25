　25日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比240円高の4万9560円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万9299.65円に対しては260.35円高。出来高は8649枚だった。

　TOPIX先物期近は3281ポイントと前日比8ポイント高、TOPIX現物終値比11.55ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49560　　　　　+240　　　　8649
日経225mini 　　　　　　 49555　　　　　+235　　　147380
TOPIX先物 　　　　　　　　3281　　　　　　+8　　　　9758
JPX日経400先物　　　　　 29570　　　　　 +75　　　　 733
グロース指数先物　　　　　 727　　　　　　+5　　　　 562
東証REIT指数先物　　売買不成立

