サツマイモの季節到来！ 全国の人気メニューが大集結 ファンにはたまらないイベント始まる 札幌
いまが旬のサツマイモを楽しむイベント「さっぽろ焼き芋テラス」が１０月２４日に開幕しました。
２０２５年も、こんなの初めて！というサツマイモが大集合しています。
（油野アナウンサー）「このほくほく感、伝わりますか！きれいな黄色。ほかほかで幸せです。ことしからパワーアップ、例年より店舗数が増えている。自分好みの焼き芋に出会えます」
（油野アナウンサー）「会場限定のセットを教えてください」
（油野アナウンサー）「こんな色があるんですか」
（店員）「カボチャみたいなハロウィンスイート、パープルスイート、こちらが紅はるか、３色で今回用意しています」
（油野アナウンサー）「味がカボチャに近い。サツマイモなんですけど、カボチャのようなやさしい甘みなんですね」
（油野アナウンサー）「道内だけじゃないんです。道外の京都からの出店、京都芋屋 芋と野菜さんです」
（店員）「こちらの京都産のあかねこまちの焼き芋でございます」
（油野アナウンサー）「出会ったことないですよ。すごくやわらかくて、いまわたしの手に蜜がたれてくるほどなんですよ。まったく品種がそれぞれの店でちがう。とろけます。これは出会ったことないです。すごくやわらかい。なかなか出会えない味に出会えるということですね」
こちらのイベントは１１月３日まで開催されています。
ぜひみなさんも秋を思う存分味わいに来てはいかがでしょうか。