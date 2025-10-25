いまが旬のサツマイモを楽しむイベント「さっぽろ焼き芋テラス」が１０月２４日に開幕しました。



２０２５年も、こんなの初めて！というサツマイモが大集合しています。



（油野アナウンサー）「このほくほく感、伝わりますか！きれいな黄色。ほかほかで幸せです。ことしからパワーアップ、例年より店舗数が増えている。自分好みの焼き芋に出会えます」

（油野アナウンサー）「会場限定のセットを教えてください」





（店員）「きょうのおすすめは三種食べ比べセット。これも焼き芋なんです」（油野アナウンサー）「こんな色があるんですか」（店員）「カボチャみたいなハロウィンスイート、パープルスイート、こちらが紅はるか、３色で今回用意しています」（油野アナウンサー）「味がカボチャに近い。サツマイモなんですけど、カボチャのようなやさしい甘みなんですね」

（油野アナウンサー）「道内だけじゃないんです。道外の京都からの出店、京都芋屋 芋と野菜さんです」



（店員）「こちらの京都産のあかねこまちの焼き芋でございます」



（油野アナウンサー）「出会ったことないですよ。すごくやわらかくて、いまわたしの手に蜜がたれてくるほどなんですよ。まったく品種がそれぞれの店でちがう。とろけます。これは出会ったことないです。すごくやわらかい。なかなか出会えない味に出会えるということですね」



こちらのイベントは１１月３日まで開催されています。



ぜひみなさんも秋を思う存分味わいに来てはいかがでしょうか。