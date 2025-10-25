ソフトバンクは左右のエース投入で甲子園胴上げに持ち込む。本拠地2連戦の先陣を有原、26日の第2戦はモイネロを中5日で投入することが24日、有力となった。

まずは2年連続最多勝に輝いた有原だ。ペナントレースでも開幕投手を務めた右腕が、大舞台も先陣を託された。「目の前の打者に集中し、とにかく粘り強く。チームが勝てるようにしっかり投げます」とコメント。対阪神は過去3試合（先発2）1勝1敗1セーブ、防御率7・20だが、大一番を何度もかいくぐった経験がある。

中4日だった土壇場のCSファイナルS第6戦で7回1失点と快投し、MVPとなったモイネロ。その疲労度が気がかりだったが、小久保監督は「だいぶ疲労が抜けてきたと話していた。どこでぶつけるか。どこかで投げるのは間違いない」と中5日で26日の第2戦への投入に問題はないと判断したようだ。

最強助っ人左腕は6月20日の阪神戦でも6回1失点で勝利に貢献した。さらに福岡移転後の対阪神の日本シリーズは03、14年と2度あり、ともに本拠地では負け知らずの7戦全勝。1、2戦をとれれば、虎党の重圧がかかる甲子園での第3戦以降も優位に戦える上、敵地決着の可能性も開けてくる。