¡ÚSV¥ê¡¼¥°¡Û¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï¹õÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¡¡¿·¼ç¾¤Î¹â¶¶Íõ¡Öº£Ç¯¤â¸Â³¦¤ò¤Ä¤¯¤é¤º¤Ë¡×
¡¡¡þ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°ÃË»Ò¡¡¥µ¥ó¥È¥ê¡¼1¡½3ÂçºåB¡Ê2025Ç¯10·î24Æü¡¡¥¸¡¼¥é¥¤¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¿À¸Í¡Ë
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°¤ÎÃË»Ò¤¬³«Ëë¤·¡¢½éÂå²¦¼Ô¤Î¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤ÏÂçºåB¤Ë1¡½3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¿À¸Í»Ô¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥¸¡¼¥é¥¤¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¿À¸Í¤Ç9113¿Í¤Î´Ñ½°¤ò½¸¤á¤¿Ãæ¡¢¿·¼ç¾¤Î¹â¶¶Íõ¡Ê24¡Ë¤¬Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤ÉÂè1¥»¥Ã¥È¤ò25¡½23¤ÇÃ¥¼è¡£¤À¤¬¡¢Âè2¥»¥Ã¥È¤«¤éÂ³¤±¤Æ3¥»¥Ã¥È¤òÍî¤È¤¹µÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£¤¤ç¤¦25Æü¤Ë¤ÏÂè2Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤ÇÇÔ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢²¼¤ò¸þ¤¤¤¿¹â¶¶Íõ¤À¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¼ç¾¤Î´é¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢Î¾¼ê¤ò¹¤²¤Æ¡¢¥³¡¼¥È¤ÎÃç´Ö¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¤¿¡£µÕÅ¾Éé¤±¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¥·¡¼¥º¥ó¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤È°ã¤¦¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÉ½¾ð¤Ç¡¢ÇØÈÖ¹æ12¤Ï³«ËëÀï¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤¤¤¤¤â¤Î¤â½Ð¤»¤¿¤·¡¢²ÝÂê¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÃÊ³¬¡£ÌÀÆü¾¡¤Ä¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×
¡¡¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä½ÅÀÕ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤â¥³¡¼¥È¤Ç¤Ï¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò´Ó¤¤¤¿¡£º£µ¨½éÆÀÅÀ¤ÏÆÀ°Õ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥¿¥Ã¥¯¡£4ÅÀº¹¤òµÕÅ¾¤·¤¿Âè1¥»¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë13ÅÀÌÜ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤â·è¤á¤¿¡£¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ë¡¢¹¶·âÌÌ¤Î¿Ê²½¤¬³Î¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Âè2¥»¥Ã¥È°Ê¹ß¤Ï¡¢¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ã¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¶¥¤Ã¤¿Å¸³«¤òÍî¤È¤·¡¢ÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤òÆ¨¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¹â¶¶Íõ¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤À¡£1Ç¯Á°¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÆ±¤¸Áê¼ê¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¡£¡Ö¡ÊºòÇ¯¤Ï¡ËÉÔ°Â¤Ð¤«¤ê¤Î¾õÂÖ¤«¤é¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡£º£Ç¯¤â¸Â³¦¤ò¤Ä¤¯¤é¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁá¤¯¤â¼¡Àï¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£
¡¡Ï¢ÇÆ¤ÎÀè¤Ë¡¢À¤³¦¤ò¸«¿ø¤¨¤ëSV¥ê¡¼¥°2Ç¯ÌÜ¡£¡ÖÍõ¥¹¥Þ¥¤¥ë¡×¤Ï½é¾¡Íø¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£¡¡¡ÊËÙÅÄ¡¡ÏÂ¾¼¡Ë
¡¡¢ã¥Û¡¼¥à¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¢äÂçºåB¤Ï¥¯¥é¥Ö»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë´ÑµÒ¤ÎÁ°¤Ç¡¢¥Û¡¼¥à¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£Âè1¥»¥Ã¥È¤òÍî¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¾ÅÄ¡¢¥í¥Ú¥¹¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÇÂè2¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¼è¡£¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤â¤Ä¤ì¤³¤ó¤ÀÂè3¥»¥Ã¥È¤âÀ©¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÀª¤¤¤ÇºòÇ¯¤Î²¦¼Ô¤ò²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£À¾ÅÄ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¡¢¤¢¤Þ¤ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¾¡¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤³¤½¤Ï¡Ä¡×¤ÈÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£