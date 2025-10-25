¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡ÌøÅÄÍª´ô¡Öºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¸×ÅÞ¤Ë²÷²»¤ò¹ï¤ß¹þ¤à
¡¡¡ÖSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡×¤Ï¤¤ç¤¦25Æü¤Ë¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤òÏ¢ÇÆ¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇÆÈÁö¤·¤¿ºå¿À¤¬ÂÐÀï¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌøÅÄÍª´ô³°Ìî¼ê¡Ê37¡Ë¤Ï24Æü¡¢¸×ÅÞ¤Îµ²±¤Ë¹ï¤à³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¼«¿È8ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂçÉñÂæ¡£2018Ç¯¤«¤é¤Ï½Ð¾ì¤·¤¿4¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢Â³¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Ï±¦µÓÉé½ý¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó¡£»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¼þ°Ï¤Ë´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¥®¡¼¥¿¤¬ÂçË½¤ì¤¹¤ë¡£
¡¡É¬¤ºÆüËÜ°ì¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¡£ËÜµòÃÏ¤Ç¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¤Çº£Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë·èÀï¤ËÈ÷¤¨¤¿ÌøÅÄ¤¬¡È¥®¡¼¥¿Àá¡É¤ò¸ò¤¨¤ÆÌöÆ°¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Êºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ËÇ®¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡£³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ºå¿À¤È¤Ï14Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¡£4¾¡1ÇÔ¤Ç¼«¿È½é¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤À¤¬¡Ö¥á¥¬¥Û¥ó¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÇ®¤¤±þ±ç¤Ïº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤ä¡Ö¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÎÌøÅÄ¡×¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ï³§Ìµ¤ËÅù¤·¤¤¤¬¡¢²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤Æ¤¢¤Î¸×ÅÞ¤Îµ²±¤Ë¹ï¤à³èÌö¤ò¤ß¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡¼«¿È8ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º½Ð¾ì¤À¡£18Ç¯¤«¤é½Ð¾ì4¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢Â³¤ÇËÜÎÝÂÇ¤ò·ÑÂ³Ãæ¡£º£Ç¯¤â°ìÈ¯¤òÊü¤Æ¤ÐÄÌ»»5ËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ê¡¢¥°¥é¥·¥¢¥ë¤ËÊÂ¤ó¤Ç05Ç¯¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯µåÃÄÃÂÀ¸°Ê¹ßºÇÂ¿¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë¡£É´ÀïÏ£Ëá¤ÎÂ¸ºß¤ÏÍê¤â¤·¤¤¡£
¡¡²ù¤·¤µ¤òÀ²¤é¤¹¡£ºòÇ¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÂÇÎ¨¡¦320¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢2ÂÇÅÀ¤È³èÌö¤·¤¿¤¬¡¢11Ç¯¤ÎÌøÅÄÆþÃÄ¸å¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¥Á¡¼¥à¤¬ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¡£º£Ç¯¾¡¤Æ¤Ð5Ç¯¤Ö¤ê¤ÇÆüËÜ°ì¤«¤é¤âºÇÄ¹¤Î¥¹¥Ñ¥ó¤Ç±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·èÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÂÇ¤Ä¡£ÂÇ¤Á¤¿¤¤¡£¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤Ë»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£4·î11Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç¼«ÂÇµå¤ò¼õ¤±¡¢±¦æú¹ü¡Ê¤±¤¤¤³¤Ä¡Ë¹üºÃ½ý¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¡£Ìó5¥«·î¸å¤Î9·î22Æü¤ËÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂçÈ¾¤òÃÞ¸å»Ô¤Î¥Õ¥¡¡¼¥àËÜµòÃÏ¤ËÄÌ¤Ã¤¿1Ç¯¡£»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¼þ°Ï¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡Ö·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¸¶Æ°ÎÏ¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÍÇÏÂçÃÒ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬µå¾ì¤ËÍè¤Æ¤ª¤ê¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£¡Öµ×¡¹¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿²þ¤á¤ÆÃÞ¸å¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¡£²¿¤È¤«ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÃÞ¸å¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤â´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤ÏÂè2Àï¤Ç0¡½0¤Î¶Ñ¹Õ¤òÇË¤ë·è¾¡3¥é¥ó¤òµÕÊý¸þ¤ËÊü¤Ã¤¿¡£´¿´î¤Î½Ö´Ö¤ØÆ³¤¯ÊüÊªÀþ¡£Áý¤¨¤ì¤ÐÁý¤¨¤ë¤Û¤ÉÆüËÜ°ì¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¡¡¡ÊÌÚ²¼¡¡Âç°ì¡Ë