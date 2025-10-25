元広島で台湾プロ野球・統一の内野守備巡回コーチを務める玉木朋孝氏（50）が今季限りで同球団を退団することが24日、分かった。同氏は近日中に帰国する見込み。

玉木氏は修徳（東京）から1993年ドラフト3位で広島に入団。広島、オリックスでプレーし、05年に現役を引退した。翌06年から広島でスコアラーなどを務め、11年に2軍守備走塁コーチに就任。15年から1軍内野守備走塁コーチとなり、16年からのリーグ3連覇にも貢献した。

22年シーズン後に広島を退団。23年から台湾に渡り、統一で2軍守備走塁コーチ、野手総合コーチ、内野守備巡回コーチを歴任した。1年目は2軍守備コーチとして契約したが、シーズン途中に1軍に配置転換。1年目終了後には球団から2年の契約延長を打診された。2年目以降も1、2軍を行き来してチーム全体の守備、走塁力を底上げ。若手の育成、戦術、戦略のチームへの落とし込みなどにも尽力し、今季まで3年連続となる前期優勝に貢献した。

細やかな守備走塁面の指導、特に守備力を磨くノックの技術は球界でも定評があり、広島の名手として知られる菊池涼介、田中広輔の二遊間コンビにも信頼を置かれていた。20年2月にはNHK BS1の『球辞苑 〜プロ野球が100倍楽しくなるキーワードたち〜』にも出演し、ノックの技術の一端を明かしている。