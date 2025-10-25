【国際親善試合】イタリア女子代表 1−1 日本女子代表（日本時間10月25日／スタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャ）

【映像】長谷川唯の「芸術的ループ弾」

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のキャプテン・長谷川唯が、衝撃的なゴールを奪った。ワンタッチで相手GKの頭上を抜くループ弾にはファンも大興奮だ。

欧州遠征中のなでしこジャパンは日本時間10月25日、国際親善試合でイタリア女子代表と対戦。52分に失点してビハインドを背負っていた64分、長谷川がチームを救う美しすぎるゴールが生まれた。

自陣でのビルドアップから右サイドに展開した日本は、中央右のレーンでボールを持ったDF高橋はなが中を向いた、その時だった。長谷川は一気に縦に抜け出し、その動きで味方に“メッセージ”を伝えた。

このランニングに反応した中央のMF宮澤ひなたは、高橋からの横パスをダイレクトで縦に送る。すると長谷川は、ふわりとした浮き球のバウンドを見ながらボックス内に侵入すると、ダイレクトでループを選択。相手GKラウラ・ジュリアーニが対応に迷いながら飛び出せずにいるその頭上を抜く絶妙なタッチで、華麗にゴールネットを揺らして日本に同点弾をもたらした。

「これが長谷川唯なんよ！」の声も

このシーンには日本のサッカーファンも大興奮。ABEMAのコメント欄では「レベチだな！」「天才ひとりでこじ開けたｗ」「おしゃれですね」「唯は真の天才」「飛び出しも上手い、シュートもうまい」「天才」「名人芸ですわ」「ロナウジーニョかよ」「これはワザあり」「これが長谷川唯なんよ！」「さすがやな、チームが苦しい時にやってくれる」「やはり長谷川」などとリアクション。チームの窮地を救う一撃に対して称賛の声が溢れた。

なでしこジャパンはその後も長谷川を軸に何度もチャンスを作ったものの、勝ち越すことはできず1―1でタイムアップ。ニルス・ニールセン監督政権の11試合目はドローとなり、通算成績を4勝4分3敗とした。なお、なでしこジャパンは欧州遠征2試合目で、日本時間10月29日（水）午前2時から国際親善試合でノルウェー女子代表と対戦する。

