「菊花賞・Ｇ１」（２６日、京都）

６分の４の抽選を突破し、レイヤードレッドと嶋田がラスト１冠に挑む。「（抽選に）入って良かった。Ｇ１には乗りたいですからね」と嶋田は、自身３度目のＧ１騎乗が決まり笑顔を見せた。

「父も母も、きょうだいも全部知っている。この血統でＧ１に乗れるのは本当にうれしい」。実戦で乗ったことはないが、父フィエールマンには何度も調教でまたがり、母エキナシアは自身が騎手デビューした週に騎乗（１１年３月６日・中山１Ｒ３着）した思い出がある。「きょうだいは全部短いところで走る馬でしたが、この馬は違う。父の血を引いているからかな」。１８年菊花賞など長距離Ｇ１３勝を挙げた父譲りのスタミナに期待を寄せる。

金曜朝のレイヤードレッドは角馬場から美浦Ｗで４Ｆ６６秒９−１５秒４。手塚久師は「成長してすごく良くなっている。母だけでなく、祖母のニシノマリアも開業祝いで西山オーナーに買ってもらった馬。手塚ブランドだよ」と目を細めた。嶋田は「最初は緩さがあったけど、それもなくなってきた。ここにきて馬が良くなっています」とパートナーの成長を実感していた。

本番は雨予報。「雨は全然大丈夫。競馬は上手な馬だし、リズム良く運びたい。楽しんできます！」と力を込めた。１勝クラスを勝ち上がったばかりと侮るなかれ。縁の深さを感じながら、雨中のターフで躍進を描く。