■フィギュアスケートGPシリーズ 中国杯（日本時間24日、中国・重慶）

【写真で見る】中井亜美がGPデビュー戦で初V 坂本2位、住吉3位と日本勢がいきなり表彰台独占

グランプリシリーズの第2戦の中国杯が開幕し、男女シングルでショートプログラム（SP）が行われた。

日本勢は男子では佐藤駿（21、エームサービス／明治大）が94.13点で首位スタートを切った。山本草太（25、MIXI）が87.57点の4位発進。

女子では渡辺倫果（23、三和建装／法大）がトリプルアクセル（3回転半）を着氷させ、74.01点の自己ベストをマークし2位発進。首位のアリサ・リウ（20、アメリカ）とは0.60点差で逆転優勝を狙える位置につけた。松生理乃（21、中京大）は65.91点で6位、吉田陽菜（20、木下アカデミー）は61.47点の11位でフリースケーティングに挑む。

シリーズ初戦のフランス杯では、女子シングルで中井亜美（17、TOKIOインカラミ）がGPシリーズデビュー戦で初優勝。“りくりゅう”こと三浦璃来（23）、木原龍一（33）ペア（木下グループ）は安定した演技でトータル219.15点をマークし、GPシリーズ初戦を制した。

第2戦のフリーは25日に行われる。

【男子SP結果】

1位）佐藤駿 94.13点

2位）ダニエル・グラスル 90.42点

3位）ミハイル・シャイドロフ 88.33点

4位）山本草太 87.57点

【女子SP結果】

1位）アリサ・リウ 74.61点

2位）渡辺倫果 74.01点

3位）アンバー・グレン 73.04点

6位）松生理乃 65.91点

11位）吉田陽菜 61.47点

