°Æ¸¥Í¥ê¡¡°æ¾å¾°Ìï¡õÃæÃ«½á¿Í¤ÈÂÐÀïÇ®Ë¾¤â¡Ä ¸µ²¦¼Ô¤¬»ØÅ¦¡Ö¤¢¤Î£²¿Í¤¬¤ä¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ó£Á£É£Ë£Ï£Õ¡ß£Ì£Õ£Ó£È¡×¤Î¥¥ë¥®¥¹Âç²ñ¡Ê£²£¶Æü¡Ë¤Ç¡¢£×£Â£ÏÀ¤³¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé£±°Ì¥ë¥¤¥¹¡¦¥Í¥ê¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤¬£×£Â£Ã¥¢¥¸¥¢Æ±µé²¦¼Ô¥µ¥¿¥Ý¡¼¥ó¡¦¥µ¥¢¥Ã¥È¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¸µ£Ï£Ð£Â£ÆÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÄÇÌîÂçµ±»á¤¬¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¡Ö£Ç£Á£Ã£È£É£Â£Ï£Ø¡¡£Ã£È£Á£Î£Î£Å£Ì¡×¤Ç¥Í¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¡Ê¥Í¥ê¤Ï¡Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥à¤À¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£º£¡¢°æ¾å¡Ê¾°Ìï¡ËÁª¼ê¤¬¡Ê¼çÍ×£´ÃÄÂÎ¤Î¡ËÅý°ì²¦¼Ô¤Ê¤ó¤Ç¡£°æ¾åÁª¼ê¤È¤â¤¦°ì²ó¤ä¤ë¤Î¤Ï¸½¼ÂÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Ë¾å¤²¤Æ£³³¬µéÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥Í¥ê¤Ï°æ¾å¤È¤ÎºÆÀï¤ä¡¢Á°£×£Â£Ã¡õ£É£Â£ÆÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ØÅ¾¸þ¤·¤¿ÃæÃ«½á¿Í¡Ê£Í¡¦£Ô¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÄÇÌî»á¤Ï¡ÖÃæÃ«Áª¼ê¤Ë¤·¤í¡¢°æ¾åÁª¼ê¤Ë¤·¤í¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£¤ä¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£¡Ê¥Í¥ê¤¬¡Ë»ØÌ¾Ä©Àï¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Ë¾å¤²¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢¤¢¤Î£²¿Í¤¬¤ä¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÃæÃ«Áª¼ê¤â°æ¾åÁª¼ê¤â¡¢ÃÙ¤«¤ìÁá¤«¤ì¥Õ¥§¥¶¡¼¤Ë¾å¤²¤ë¤È»×¤¦¡£¥Í¥ê¤¬¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤·¤¯¤Ï¡¢°æ¾åÁª¼ê¤ÈÃæÃ«Áª¼ê¤¬¤ä¤Ã¤Æ¡¢ÃæÃ«Áª¼ê¤¬¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¤È¡£¡ÊÃæÃ«¤¬¡Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ËÉ±Ò¤·¤Þ¤¹¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÄ©Àï¼Ô¤È¤·¤Æ¥Í¥ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡Ä¡£ËÍ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄêÅª¤Ê¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£