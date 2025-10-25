女子プロレス「マリーゴールド」のスーパーフライ級王者・岩谷麻優（３２）と青野未来（３５）が、「にしたんクリニック」などを展開するエクスコムグローバル株式会社の社長・西村誠司氏の３０億円の自宅で写真集の撮影を行った。

２人は９月中旬に今月２６日の両国国技館大会で発売される写真集「ＩＣＯＮ」（岩谷）、「ＲＥＤ ＳＥＮＳＡＴＩＯＮ」（青野）の撮影を敢行。西村氏の３０億円大豪邸屋上にあるインフィニティプールや金の滑り台、サウナを使用しながら撮影を行った。

撮影後、取材に応じた岩谷は「昨日ＹｏｕＴｕｂｅｒの方が西村社長のお家をルームツアーしてる動画を見ていたので、実際にお邪魔して感動しました！ 家の中に滝みたいなのが流れていたり滑り台４０００万って聞いて…。一個一個の空間がゴージャスで夢があるなと思いましたね。自分もこんな家に住みたいなと思いました…」と辺りを見渡しつつ、「この空間でしか撮れない写真が撮れましたし、今回初めてコスプレみたいなのにも挑戦したので楽しみにしてほしいです」と語った。

水着や赤いドレスなどを着用して撮影した青野も「最初は入り口から緊張してしまって、ここに人が住んでるってことが衝撃的で。家の中にもお金持ちなものがいっぱいあって緊張したんですけど、素敵な空間で写真集を撮影できてとても光栄でした」と感想を述べた。