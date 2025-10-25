10月21日に行われたビジネスメディア『ReHacQーリハックー』のYouTube生配信に、地域政党「再生の道」元代表の石丸伸二氏（43）、自民党・土田慎衆院議員（34）、日本維新の会・音喜多駿元参院議員（42）、立憲民主党・小西洋之参院議員（53）らが出演。

高市早苗自民党総裁（64）が首相に選出されたことを受け、自・維連立政権の今後をテーマにトークが行われたのだが、配信中の石丸氏の言動が波紋を広げている。

「今回、石丸氏は九州からリモート出演していたのですが、スタジオの土田氏から挨拶されると、石丸氏は急に『土田さんって陣笠議員ですか？』と質問をぶっ込んだんです。陣笠議員とは、上の指示に従って採決で票を投じる“頭数要員”のことで、土田氏は”イエスかノーか”と迫られ『ノー』と回答。ただ、石丸氏はその後も重箱の隅をつくように質問を重ね、土田氏から『（陣笠議員）の側面はあると思う』という答えを引き出し、最後にニヤリと満足げな笑みを浮かべました。

しかし、この後に、石丸氏が今年7月の参院選で落選した音喜多氏に対し、『国会議員を目指すのはやめて、都議会議員になればいい』と自ら指導する場面があり、ここで小西氏が『（6月の都議会選、7月の参院選で）全員落選させた党首が何言ってるんだよ（笑）』と呆れたように突っ込むと、石丸氏は不快感をあらわに。SNSでは、土田氏に礼儀を欠いた質問をぶつけながら、自分の選挙結果を揶揄されて不機嫌になる石丸氏の態度に、疑問の声が上がっていました」（WEBメディア記者）

そんな石丸氏だが、実はこのやり取りの前段で、『ReHacQ』のプロデューサーで、生配信の司会も務めていた高橋弘樹氏（44）に対し、ある“提案”を投げかけており、これもSNSで大きな注目を集めている。

石丸氏は、リモート画面がスタジオと接続されるやいなや、以下のように要求したのだ。

「高市さん、総理になったじゃないですか。ReHaQで対談しますよね。出るでしょ、そのうち。僕に対談させてくださいよ」

“国のトップ”の対談相手を自ら買って出た石丸氏に、高橋氏が理由の説明を求めると、石丸氏はこう自信をにじませた。

「いや、だって、そこそこMC的な働きはね、この前やったし。何より僕、高市さんとは組み合わせ、相性悪くないですよ。NewsPicksの対談は200万再生超えてるんで」

石丸氏が自信の根拠とする、経済メディア『NewsPicks』での高市氏との対談。これは昨年12月に同メディアのYouTubeで公開された『「石丸伸二を自民党にスカウト？」高市早苗と探り合いの初対談』と題した動画を指していると思われる。

当時の動画では、MC・加藤浩次（56）が冒頭で高市氏、石丸氏の経歴を簡単に紹介すると、さっそく石丸氏が「どうして今回、このオファー、対談を受けられたのかが気になりました。どんな思惑、どんな風の吹き回しなんだろうと。内心ビビッてきてます」と高市氏に質問。すると、こんな答えが返ってきた。

「久しぶりに加藤さん会いたかったんと、石丸さんの本物を見たかった。今日は前後日程詰まってて大変なんですけど、石丸さんの本物見たくて」

これを受け、石丸氏は「高市さんの、ピュアな部分が、これ（対談）を実現させたのかな」とコメント。この発言の真意について、石丸氏はこう続ける。

「というのは、（’24年7月の）都知事選の前から、自民党という党は、私からすると、明確に距離を取られていたという印象なんです。それこそ、（’24年9月の）総裁選の時も、9人の方（候補者）が出られて、“誰かコンタクトを取ってこられるかな”と。私自身、秋波を送ったといいますか。何か動きを出すんであれば、“使えるものは使えばいいのに”と思ってたんですよ」

「国民民主の玉木さんとか、維新の吉村さんが、恐らくそんな風に見てくださったのかなと思うんですけど。でも、自民党はそうではないというスタンスだったところから、本当に高市さんのピュアな思いで、今日ここに呼んでいただけたと思うと、嬉しいですね」

さらに、石丸氏は興奮気味に「気になって仕方がなかったんですよ。一体どんな裏があって……。取り込まれるのか……。これから選挙があります、という時に、“無党派層の取り込みを狙っていらっしゃるのかな”とか！」と話していた。

そんな石丸氏の“勘ぐり”に、高市氏は「そんな深い考えが私にあるわけないですやないですか」とやんわり返したのだが、その後は石丸氏に興味津々といった姿勢で対談に臨んでいた。

先の『ReHaQ』での石丸氏の“提案”が注目を集めると同時に、Xでは、『NewsPicks』での高市氏とのやり取りも拡散。一部のユーザーからは、2つの動画での石丸氏の発言を比べて、こんな声が上がった。

《相性がいいって……高市さんを前にベラベラ1人喋りしてるだけじゃん これでMCが出来ると思ってるのが凄いなぁ》

《これで「高市氏と相性が良い」と思える神経》

《取り込まれるのかな？って自分を過大評価しすぎやろ》

《見てて恥ずかしい…高市さんはもうこんなのと会わなくていい。単に時間のムダ》

対談当時は、都知事選で初挑戦ながら小池百合子知事（73）に次ぐ2位の得票数を獲得し、“石丸旋風”なるブームが巻き起こるなど、世間の注目の的だった石丸氏。当時と今では立場が異なるが、高市首相のお眼鏡にかなうのだろうか――。