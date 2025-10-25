ナチュラルなのにシャレ見え！ 40・50代が参考にしたい♡【こなれボブ】

飾りすぎないのに上品にまとまるこなれボブが、40・50代の間で注目を集めています。ほどよいボリューム感やカラーでつくる抜け感で、無理なくトレンドを取り入れられるのが魅力。今回は、吉祥寺の人気美容師@miiika241さんのInstagram投稿から、大人の髪にちょうどいいボブスタイルをご紹介します。

まろやかブラウンのニュアンスボブ

ミニボブレングスをベースにした、ふんわりボリュームのあるニュアンスボブ。表面の毛束を縦にゆるく巻いて動きを出し、まろやかなブラウンカラーがやさしい印象を醸し出します。立体感のある、軽さと柔らかさを両立したデザインです。

ベージュが映えるナチュラルボブ

明るく柔らかな、ベージュカラーのプツっとボブ。ベースはほんのり前下がりのラインにカット。トップにはレイヤーを入れて、表面に毛束感をプラスしています。柔らかい質感と自然な動きが、大人女性のこなれ感も演出。シンプルながらも軽やかに見える、絶妙なバランスのスタイルです。

明るめブラウンのボブウルフ

短めレングスで仕上げたボブウルフ。トップはふんわり、ベースは首に沿うようにタイトにまとめ、毛先をほんのり外ハネにしています。明るめのブラウンカラーは、暗髪が増える秋冬に軽やかさと華やぎをプラス。ひし形のシルエットで小顔見えにも期待大です。

グレージュカラーのカジュアルボブ

透け感たっぷりのグレージュカラーが魅力のボブスタイル。顔まわりに軽くフェイスレイヤーを入れ、やや前上がりに仕上げることで抜け感を演出。後ろはくびれすぎないナチュラルなラインでカット。カジュアルな中にも柔らかさがあり、動きのある毛流れが自然とこなれ感を与えてくれます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@miiika241様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里