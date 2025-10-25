焼肉店でアンケート記入したら店長怒り 「あんたがよく行く〇〇とは違う」と言われた男性、本社に苦情入れた結果

オープンしたばかりの飲食店で暴言を吐かれ、本社にクレームを入れたという経験談が寄せられた。東京都の50代男性が近所に新しくできた大手焼肉チェーン店に行ったときのこと。

「普段は外食はあまりしませんが、どんなお店か興味があったので来店することにしました」

そこで店員にとんでもない対応をされたという。（文：林加奈）

「は？ と思いその場は無言で帰宅、本社に苦情を送付しました」

食事を済ませた男性は、店に置いてあったアンケート用紙に感想を記入し、レジで会計の時に渡した。すると

「店員はアンケート用紙を一瞥してため息、そして一言『あんたが良く行く〇〇（※編注 この店舗より価格帯の安い焼肉チェーン）とは違うんですよ』。は？ と思いその場は無言で帰宅、本社に苦情を送付しました」

男性がアンケート用紙に何を書いたのかは不明だが、店側にとってよほど不都合だったのだろうか。だからといって、客に対してこの態度は到底許されない。男性が怒るのも無理はない。

「割引クーポンを送るから再来店してほしい」

さすがの事態に男性は本社に苦情を入れた。その後、本社からの謝罪はなかったが「店から謝罪がありました」という。しかし

「あの時対応したのは店長で店長の発言でした。『そんな意味で言ったのではない』とかの言い訳、『割引クーポンを送るから再来店してほしい』とか説明がありましたが、全てお断りしました」

釈明はあったものの、到底納得できる内容ではなかった。初めて訪れた店で店員、しかも店長に暴言を吐かれ怒りが収まるはずもなかった。この出来事自体は「かなり前」だというが、男性は「二度と行くことはありません」と投稿を結んでいた。

