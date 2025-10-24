本田技研工業株式会社は、コンパクトSUV「VEZEL（ヴェゼル）」に新グレード「e:HEV RS」を追加し、2025年10月24日に発売すると発表した。

同グレードモデルは、2モーターハイブリッド「e:HEV」の滑らかな走行性能はそのままに、RS専用の内外装やローダウンサスペンションを採用し、スポーティーなスタイルと走りを両立した。全高1,545mmで立体駐車場にも対応し、4WDモデルも新たに設定される。価格は3,748,800円からとなる。

Hondaは、コンパクトSUV「VEZEL（ヴェゼル）」に新グレード「e:HEV RS（イーエイチイーブイ アールエス）」を追加し、2025年10月24日（金）に発売します。

VEZEL製品サイト：https://www.honda.co.jp/VEZEL

VEZEL e:HEV RS

2モーターハイブリッドシステム「e:HEV」がもたらす低燃費で滑らかな走りや、センタータンクレイアウトによる広々とした室内空間と使い勝手の良さでご好評をいただいている、コンパクトSUV「VEZEL」に、新グレード「e:HEV RS」を追加設定します。

VEZEL e:HEV RSは、グランドコンセプトを「URBAN SPORT VEZEL（アーバン スポーツ ヴェゼル）」とし、デザインと走りを磨き、スポーティーさを追求しました。

また、全高を1,545mmとすることで、都市部などに多い機械式立体駐車場への入庫を可能※1としたほか、先代のVEZEL RSにはなかった4WDを初めて設定し、お客様の幅広いニーズに対応します。

デザイン

RS専用の内外装を施すことで、一目でスポーティーさが伝わるデザインを目指しました。

エクステリアは、フロントバンパーロアーグリル、フロント・リアバンパーモールディングやドアロアーガーニッシュを採用し、ロー＆ワイドを印象付けるフォルムを実現しました。また、専用のフロントグリルやRSエンブレム、ベルリナブラック＋ダーク切削クリアの18インチアルミホイール、ブラックのドアミラーなどで、スポーティーさを演出しています。インテリアは、黒を基調に赤のアクセントをあしらい、室内空間でもスポーティーさを感じられるよう仕上げました。本革巻ステアリングホイールや、アームレストなど各所にレッドステッチを施したほか、インパネガーニッシュとドアライニングガーニッシュにはレッドカラーを採用しました。また、シート表皮には、上質かつ耐久性に優れたラックス スェード®※2を採用し、質感を高めています。

走行性能（ダイナミクス）

RS専用のローダウンサスペンション、電動パワーステアリングの専用チューニングにより、さらなる車両安定性とドライバーの意思に応えるリニアなステアリングフィールを実現し、軽快な走りによる、操る喜びをさらに追求しました。

※1 すべての立体駐車場に入庫可能とは限りません。また車両の状態により、表示上では入庫可能な駐車場でも、車高検知センサーによる警告や車高制限バーへの干渉で入庫できない場合などがあります。入庫の際には必ずご確認ください

※2 ラックス スェード®はセーレン株式会社の登録商標です

「e:HEV RS」の主な専用装備

エクステリア

RS専用フロントグリル＆フロントバンパーロアーグリル RSエンブレム（フロント／リア） RS専用フロント・リアバンパーモールディング（ダーククロームメッキ） ドアロアーガーニッシュ（ダーククローム） 18インチアルミホイール（ベルリナブラック＋ダーク切削クリア） ドアミラー（ブラック） インテリア

本革巻ステアリングホイール（スムースレザー）〈レッドステッチ〉 本革セレクトノブ、シフトブーツ〈レッドステッチ〉 ドアアームレスト、アームレスト付きセンターコンソールボックス〈レッドステッチ〉 インパネガーニッシュ＆ドアライニングガーニッシュ（レッド） コンビシート（プライムスムース×ラックス スェード®×ファブリック）〈レッドステッチ〉 ルーフライニング（ブラック） ダイナミクス

全国メーカー希望小売価格

RS専用ローダウンサスペンション

タイプ エンジン トランスミッション 駆動方式 乗車定員 消費税10％込み e:HEV RS 1.5L DOHCi-VTEC＋2モーターハイブリッド 電気式無段変速機 FF 5名 3,748,800円 4WD 3,968,800円

※ 価格には、保険料、税金（消費税を除く）、登録などに伴う費用は含まれません

※ 価格はメーカー希望小売価格（消費税10％込み）で参考価格です。販売価格は販売会社が独自に定めています。詳しくは販売会社にお問い合わせください

※ 自動車リサイクル法の施行によりリサイクル料金が別途必要。リサイクル料金は、リサイクル預託金（シュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類のリサイクル等に必要な費用、情報管理料金）および資金管理料金の合計金額

ボディーカラー

プラチナホワイト・パール★1 スレートグレー・パール★1 クリスタルブラック・パール プレミアムクリスタルレッド・メタリック★2 シーベットブルー・パール★1

★1 38,500円（消費税10％抜き 35,000円）高となります

★2 60,500円（消費税10％抜き 55,000円）高となります

お客様からのお問い合わせは、

「お客様相談センター 0120-112010（いいふれあいを）」へお願い致します。

リリース提供元：本田技研工業株式会社