来年２月のミラノ・コルティナ五輪シーズンが本格的に幕を開け、女子５００メートルは吉田雪乃（２２）＝寿広＝が３７秒５０の好記録で２年連続２度目の優勝を果たした。今大会は年内のＷ杯４戦の代表選考を兼ね、Ｗ杯の結果で五輪の日本の出場枠が決まる。男子５００メートルの元世界記録保持者で、２０１０年バンクーバー五輪銅メダリストの加藤条治さん（４０）がミラノ・コルティナ五輪シーズンに評論家としてデビュー。女子５００メートルを制した吉田雪乃の滑りを解説した。

× × × ×

吉田選手は滑りの完成度が高まっていて、最初のカーブもすごくスピードに乗れていました。３７秒５０はシーズンの入りとしてかなり良いタイム。五輪に向けていいスタートが切れたと思います。

技術的には以前に比べて、氷の捉え方がかなり上手になっている印象です。女子の場合は氷に足を置いて、体重移動してからプッシュ（押す）する選手が多いですが、吉田選手は置いた瞬間にプッシュできるような場所に足を置くことができていました。滑り全体では雑に見える部分もまだありますが、氷を捉えるという本質、ポイントをしっかり押さえられていることは強みです。

高速リンクに行けば３６秒台も期待できるポテンシャルがあり、今後、世界から意識される存在になっていくと思います。ただ、追われる立場となることで、プレッシャーの感じ方も変わってきます。周囲から「金メダル」という言葉も期待されるでしょう。五輪に向けてパフォーマンスを上げていくと同時に、そういったところにストレスを感じないようにかわし方を覚えたり、プレッシャーに対する耐性も身に付けていってほしいです。

（元男子５００メートル世界記録保持者、２０１０年バンクーバー五輪銅メダリスト）

◆標高とタイム 標高が１００メートル上がるとタイムは０秒１短縮すると言われている。気圧の低い高地では空気抵抗が減少するためで氷温や室温、リンク環境、台風などの気象も影響を与える。長野市エムウェーブは約３００メートル。李相花（韓国）の世界記録（３６秒３６）、小平奈緒の日本記録（３６秒４７）はいずれも標高１４２３メートルの米ソルトレークシティーの高速リンクで生まれている。

◆加藤 条治（かとう・じょうじ）１９８５年２月６日、山形市生まれ。４０歳。男子５００メートルで２００５年世界距離別選手権優勝。同年１１月のＷ杯で３４秒３０の世界記録（当時）樹立。０６、１０、１４、１８年五輪代表。１０年バンクーバー五輪銅メダル。２２年３月に現役を引退。