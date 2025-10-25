１８年連続１８回目の出場となる関大は１４位に沈んだ前回の屈辱を糧に、シード奪回を狙う。２大会連続で９・２キロのエース区間５区を任されることが確実な前田彩花（３年）は「目標は最低でも８位以内」と誓う。自身は昨秋、オランダの１５ｋｍロードで海外初レースを経験し、７月にワールドユニバーシティゲームズ（ドイツ）で女子ハーフマラソン団体金メダル。関大が２位に入った９月の関西予選は、１区区間新で全日本切符に導き「４回生が立て直してくれた」と先輩に感謝する。

前回３区を走った主将の有田茉合香（まりか、４年）は「昨年は前田に頼り過ぎた」と悔やむ。今年は結束力を重視。部員間のミーティングも毎月、各学年と全体で行い、目標や課題を確認し合うなど主体性を高めた。北海道、大分での夏合宿を経て下級生も台頭。１年生４人がメンバー入り。２年目の村元雅弘監督（４８）は「一人一人の意識が変わった」と学生たちの成長に目を細める。

シードが狙える位置で前田にタスキを渡せるかがカギだ。武田夏実総監督（６６）は「１区から４区でどれだけ流れを作れるか。最近は奇数の区間だけでなく、短い区間で案外、差がついてしまう」と２区（４キロ）と４区（４・８キロ）も重視する。

世界大会で自信をつけ、将来の五輪出場も志す前田は「昨年とは全然違う走りを個人としてもチームとしても見せて、関大を背負ってタスキをつなぎたい」と意気込む。世界へ踏み出したエースとエース依存から脱却したチーム。雪辱の舞台は整った。（田村 龍一）

◆関大 １８８６年（明治１９年）、前身の関西法律学校設立。１９０５年から現校名。本部は大阪・吹田市。陸上競技部の創部は２１年で、著名なＯＢに３２年ロサンゼルス五輪男子三段跳び銅メダルの大島鎌吉。ＯＢで大阪・大塚高の陸上部を指導していた武田夏実氏（現総監督）が２００８年に監督就任後、女子中長距離パート強化。同年、全日本大学女子駅伝に初出場（最高位は１７、２０年の５位）。同パートの現部員は２０人。