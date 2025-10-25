◆女子プロゴルフツアー 延田グループ・マスターズＧＣレディース 第２日（２４日、兵庫・マスターズＧＣ＝６５６２ヤード、パー７２）

３位で出た中村心（２０）＝ヤマエグループＨＤ＝が４バーディー、１ボギーの６９出回り通算８アンダーの２位に順位を上げた。２５日は２０歳の誕生日。バースデーウィークをルーキー３人目の優勝で祝う。連日の６６をマークした佐久間朱莉（２２）＝大東建託＝が１２アンダーとし、後続に４打差の単独首位。渋野日向子（２６）＝サントリー＝は７１で１アンダーの２９位で決勝ラウンドに進んだ。

× × × ×

１０代最後のラウンドを、中村は笑顔で終えた。２メートルを沈めてパーをセーブし、最終１８番のピンチを乗り切った。「とりあえず決勝に行けたことは良かった。この位置で戦えることがすごく楽しみなので、最後まで全力で頑張りたい」。自己最高の２位で予選を突破し、２０歳のバースデーラウンドにつなげた。

前週の富士通レディスからメンタルトレーニングを取り入れた。資格を持つプロキャディーの出口慎一郎さんのもと、明確にコース攻略へのルートを脳内で描くようになった。「今まではピンしか見ずに漠然と打っていた」が、今はイメージを固めて一打を放つ。「その通りに打てたショットも今日は多かった」。９番では１５４ヤードの第２打を傾斜を使って１メートルに寄せてバーディーを奪った。

プロ３戦目の富士フイルム・スタジオアリス女子オープンは、１８番で決めれば優勝だった１・５メートルのパーパットがカップに蹴られ、プレーオフで敗れて２位。その後は苦戦が続いた。５０位までが来季のシード権を得るメルセデスランキングは現在７８位だが「開幕前から言っている『ルーキーで初優勝』を最後まで諦めたくない」と言い切った。

２０歳を迎えるにあたっての心境を「あまり変わらないけど、１０代が終わってしまうのは寂しい」と笑顔で明かした。挑戦してみたいことは「お酒」だが、シーズン終了までは我慢と決めている。入谷響（１９）、荒木優奈（２０）に続く新人３人目の優勝へ、強い心で逆転に挑む。（高木 恵）

◆中村心（なかむら・こころ）

▼生まれ ２００５年１０月２５日、山口県。２０歳

▼ゴルフ 姉の影響で５歳から始める。ＥＣＣ学園高３年時の２３年に日本ジュニア選手権を制覇。２４年プロテストは２度目の挑戦で合格

▼得意クラブ ドライバー、ショートアイアン

▼師匠 中嶋常幸

▼目標 アタヤ・ティティクル（タイ）

▼利き手 文字や箸は左、ゴルフは右

▼ツアーの英語表記 「ＫＯＫＯＲＯ」ではなく「ＣＯＣＯＲＯ」。「ＫＯはノックアウトなのでＣＯ」とこだわる

▼趣味 犬３匹と遊ぶこと

▼サイズ １６１センチ、５４キロ

▼家族 両親と姉