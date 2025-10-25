À¸Ì¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¸µŽ¢ÇÙŽ£¤ÎÆ¯¤¤ò¹â¤á¤ë"À¸³è½Ñ"
½©¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¸¶°ø¤ÈÂÐºö¤ò¡¢´ÁÊý¤Ë¾Ü¤·¤¤ÌôºÞ»Õ¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§¤«¤Ñ¤³¤µ¤ó¡¿PIXTA¡Ë
¡Ú¥¤¥é¥¹¥È¡ÛÀ¸Ì¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¸µ¡ÖÇÙ¡×¤Îµ¡Ç½¤ò¹â¤á¤ë¥Ä¥Ü
½©¤â¿¼¤Þ¤ê¡¢²á¤´¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µÞ¤Êµ¤¸õ¤ÎÊÑ²½¤ÇÂÎÄ´Êø¤¹¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î»þ´ü¤Ï¡¢É÷¼Ù¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ê¤É¡¢¸ÆµÛ´ï¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Áý¤¨¤ë»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¼ÂºÝ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÏÎ®¹Ô´ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡Ë¡£
¼Â¤Ï¡¢´ÁÊý¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¡¢½©¤Ï¡ÖÇÙ¡×¤ËÉÔÄ´¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤È¤·¤Æ¡¢Ãí°Õ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÁÊý¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÇÙ¡×¤ÎÌò³ä
´ÁÊý¤Î¹Í¤¨Êý¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢ÇÙ¤ÏÂçµ¤¤«¤é¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¡Öµ¤¡×¤òºî¤ê½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤òÁ´¿È¤ËÆÏ¤±¤ë¤È¤¤¤¦Æ¯¤¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆ¯¤¤Ï¡¢À¾ÍÎ°å³Ø¤Ë¤ª¤±¤ëÇÙ¤Î¸ÆµÛµ¡Ç½¡Ê»ÀÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ¤òÇÓ½Ð¤¹¤ë¡Ë¤È¤Û¤Ü°ì½ï¤Ç¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢´ÁÊý¤Ç¤ÏÇÙ¤ÏÈéÉæ¤äÉ¡¤È¤â´ØÏ¢¤¬¿¼¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥È¥Ô¡¼ÀÈéÉæ±ê¤ä²ÖÊ´¾É¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÀÉ¡±ê¡¢µ¤´É»ÙÓÃÂ©¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¼À´µ¤Ï¡È¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¥Þ¡¼¥Á¡É¤È¤â¤¤¤¤¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼À´µ¤ò·«¤êÊÖ¤¹Êý¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´ÁÊý¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¼À´µ¤ÏÇÙ¤Îµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤ë¤È¹Í¤¨¡¢ÇÙ¤Îµ¡Ç½¤òÊä¤¦¥±¥¢¤ò¤·¤Æ²þÁ±¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÇÙ¤Ï´¥Áç¤Ë¼å¤¤
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼½©¤ËÇÙ¤Îµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤Î1¤Ä¤Ë¡Ö´¥Áç¡×¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
´ÁÊý¤Ç¤¤¤¦ÇÙ¤Ï¡¢ÂÎ¤ÎºÇ¤â¾å¤Ë¤¢¤ë¿å¸»¡¢¥À¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤âÎã¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ·úÊª¤ÎÅ·°æ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥¹¥×¥ê¥ó¥¯¥é¡¼¤Ë¤è¤ëÊü¿å¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿å¤ò¾å¤«¤é²¼¤Ø¤ÈÎ®¤·¡¢Á´¿È¤Ë¹Ô¤ÅÏ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¤³¤³¤Ç¤¤¤¦¿å¤È¤Ï¡¢¥ê¥ó¥Ñ±Õ¤Ê¤ÉÂÎÆâ¤Ë¤¢¤ë·ì±Õ°Ê³°¤Î¿åÊ¬¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¡¢¡Ö¤¹¤¤¡×¤ÈÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡Ë¡£
ÇÙ¤«¤é»¶ÉÛ¤µ¤ì¤¿¿å¤ÏÁ´¿È¤Ë¹Ô¤ÅÏ¤ê¡¢³ÆÂ¡´ï¤ò½á¤·¤Æ²¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÇÙ¤Î¿å¤ò»¶ÉÛ¤¹¤ëºîÍÑ¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤È¡¢´À¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤êÈéÉæ¤¬´¥Áç¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿å¤Î²¼¤Ø¤ÈÎ®¤ì¤ëÆ¯¤¤¬ÉÔÄ´¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤à¤¯¤ß¤äÇÓÇ¢º¤Æñ¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤¬É½¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
ÇÙ¤¬´¥Áç¤¹¤ë¤Èµ¯¤³¤ëÌäÂê
ÇÙ¤ÏÎä¤¨¤Ë¤â¼å¤¤
ÇÙ¤¬¼å¤ë¸¶°ø¤Ï¡¢´¥Áç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖÎä¤¨¡×¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½©¤Ï´¥Áç¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÇÙ¤Îµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
ÇÙ¤Ë´¥Áç¤·¤ÆÎä¤¨¤¿¶õµ¤¤¬¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¸ÆµÛ´ï·Ï¤Î¾É¾õ¤¬°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´¥¤¤¤¿³±¤¬½Ð¤ë¡¢áâ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Æ½Ð¤Æ¤â¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤Ï¡¢ÇÙ¤¬´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤¹¡£
·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÇÙ¤ÏÈéÉæ¤È´Ø·¸¤¬¿¼¤¤¤¿¤á¡¢ÇÙ¤Îµ¡Ç½Äã²¼¤ÏÈéÉæ¤Î¾É¾õ¤È¤·¤ÆÉ½¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£½©¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈéÉæ¤Î´¥Áç¤ä¤«¤æ¤ß¡¢¼¾¿¾¤Ê¤É¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ÏÇÙ¤Î¥±¥¢¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤Ã¤Æ¡¢µ¡Ç½¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ó¤Ê¥±¥¢¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¼¾ÅÙ¤Î´ÉÍý
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¼¾ÅÙ¤Î´ÉÍý¤Ç¡¢50%°Ê¾å¤òÊÝ¤Ä¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Îä¤¨¤òËÉ¤®¤¿¤¤¤«¤é¤È¸üÃå¤ò¤·¤¹¤®¤ë¤Î¤Ï¡ß¡£´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·ë²ÌÅª¤ËÎä¤¨¤¬½õÄ¹¤µ¤ì¤ë¤¿¤áÎÉ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂÎ¤ò²¹¤á¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢3¼ó¡Ê¼ê¼ó¡¢Â¼ó¡¢¼ó¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥¯¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼¤ä¥ì¥Ã¥°¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼¤Ê¤É¤ÇÊ¤¤¦¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
É÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Î¤Ò¤È¼ê´Ö¤¬Âç»ö
¢¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à¤Î²á¤´¤·Êý
ÈéÉæ¤Î´¥Áç¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à¤Î²á¤´¤·Êý¤¬²¿¤è¤êÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ÂÎ¤òÀö¤¦ºÝ¤ËÈéÉæ¤ò¥´¥·¥´¥·Àö¤¦¤Î¤Ï¡ß¡£É½ÌÌ¤Î¥Ð¥ê¥¢¤¬Çí¤¬¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£´¥Áç¤¹¤ëº£¤Î»þ´ü¤Ï¡¢Àö¤¤¤¹¤®¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀÐ¤±¤ó¤ä¥Ü¥Ç¥£¥½¡¼¥×¤Ï»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤âOK¤Ç¤¹¡£ÆþÍá¸å¤Ï¡¢ÊÝ¼¾¤Î¤¿¤á¤Ë¥ª¥¤¥ë¤äÆý±Õ¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤É¤òÅÉ¤Ã¤Æ¡¢ÈéÉæ¤ò½á¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
É®¼Ô¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ª¥¤¥ë¤Î»ÈÍÑ¤Ç¤¹¡£
ÆþÍá¸å¤Ï¥¿¥ª¥ë¤ò»È¤ï¤º¡¢ÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¿åÊ¬¤Ï¼ê¤ÇÊ§¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Ë¾¯ÎÌ¤Î¥ª¥¤¥ë¤òÂÎÁ´ÂÎ¤Ë¿¤Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¿å¤Èº®¤¶¤Ã¤¿¥ª¥¤¥ë¤¬Æý±Õ¾õ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Á´¿È¤ò¥Ð¥ê¥¢¤Î¤è¤¦¤ËÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤Ç¿¡¤¤¤Æ¤«¤éÅÉ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢»þ´Ö¤ò¤ª¤¯¤È¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÈéÉæ¤Ï´¥Áç¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÅÉ¤ì¤ë¤è¤¦¥ª¥¤¥ë¤ÏÍá¼¼¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
£Ä²¤Î·ò¹¯¤òÊÝ¤Ä
¤â¤Á¤í¤ó¡¢³°Â¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆâÂ¦¤â´¥Áç¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦½á¤¤¤òÊÝ¤ÄÂÐºö¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
°Õ³°¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´ÁÊý¤Î¹Í¤¨Êý¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÇÙ¡É¤È¡ÈÂçÄ²¡É¤ÏÉ½Î¢°ìÂÎ¤Î´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÂçÄ²¤òÎÉ¤¤¾õÂÖ¤Ç°Ý»ý¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤ËÇÙ¤Î¥±¥¢¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
´ÊÃ±¤Ê¥±¥¢¤Ç´«¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢Ä«¤ÎÌÜ³Ð¤á¤Ë²¹¤«¤¤°û¤ßÊª¤ò°û¤ß¡¢ÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤ÏÇòÅò¤Ç¤¹¡£
ÊØÈëÂÐºö¤È¤·¤ÆÄ«¤ËÎä¤¿¤¤¿å¤ò°ìµ¤°û¤ß¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤È°ßÄ²¤¬Îä¤¨¤Æ¡¢·ìÎ®¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇòÅò¤Ê¤éÂÎ¤òÎä¤ä¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê°û¤à¤³¤È¤Ç°ßÄ²¤¬²¹¤Þ¤ê¡¢Æ°¤¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¼«Á³¤Î¤ªÄÌ¤¸¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ÇÙ¤ò½á¤¹¿©ºà
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ÇÙ¤ò½á¤¹¿©ºà¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÇÙ¤ò½á¤¹¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿©ºà¡Û
¡üÇò¤¤¿©¤Ù¤â¤Î¡¡Çò¥´¥Þ¡¢Âçº¬¡¢Íü¡¢¤ì¤ó¤³¤ó¡¢¤æ¤êº¬¤Ê¤É
¡ü½©¤¬½Ü¤Î²ÌÊª¡¡Íü¡¢¤Ö¤É¤¦¡¢³Á¤Ê¤É
¡ü¤È¤í¤ß¡¦ÎÉ¼Á¤ÎÌý¤ò´Þ¤à¿©¤Ù¤â¤Î¡¡¤¯¤ºÅò¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡¢¥Ê¥Ã¥ÄÎà¤Ê¤É
¡üÆýÀ½ÉÊ¡¡µíÆý¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¡¢¥Á¡¼¥º¤Ê¤É
¤³¤ì¤é¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢²ÌÊª¤ÎÍü¤Ç¤¹¡£Íü¤Ï¿åµ¤¤ÎÂ¿¤¤²ÌÊª¤Ç¡¢ÇÙ¤ò½á¤·¤Æ¡¢³±¤äáâ¤ò»ß¤á¡¢¤Î¤É¤ä¸ý¤Î³é¤¤òÌþ¤ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Íü¤Ï´ÁÊý¤Î°å³Ø½ñ¤Ë¤âµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÇÙ¤ËÇ®¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÏÀ¸¤Ç¿©¤Ù¡¢ÂÎ¤¬Îä¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï²ÃÇ®¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤ªÅò¤Ç³ä¤Ã¤Æ°û¤à¤È¤¤¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½©¤¬½Ü¤Î³Á¤â¡¢Íü¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÇÙ¤Ë½á¤¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£³±¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³Á¤Ë¤Ï¥Ó¥¿¥ß¥óÎà¤¬ËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÈéÉæ¤ÎÌÈ±ÖÎÏ¤òÄ´À°¤·¤¿¤ê¡¢ÆóÆü¿ì¤¤¤Ë¤è¤ëÃ¦¿å¤òÏÂ¤é¤²¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Ë¥Ä¥Ü¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸
¥ÇÙ¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¥Ä¥Ü
ÇÙ¤ÎÆ¯¤¤òÊä¤¦¥Ä¥Ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÙ¤Î·ÐÍí¡Ê¤±¤¤¤é¤¯¡§µ¤¤ÎÄÌ¤êÆ»¡Ë¤Ï¡¢ÏÓ¤ÎÆâÂ¦¤ò¿Æ»ØÀè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Àè¤Ëµó¤²¤¿ÇÙ¤È´ØÏ¢¤¹¤ëÂçÄ²¤Î·ÐÍí¤Ï¡¢ÇÙ¤Î·ÐÍí¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¡¢ÏÓ¤Î³°Â¦¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ò²¡¤¹¤³¤È¤Çµ¤¤ÎÎ®¤ì¤¬¤è¤¯¤Ê¤ê¡¢ÇÙ¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£É÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Ê¤É¤ËÏÓÁ´ÂÎ¤Ë¥ª¥¤¥ë¤òÅÉ¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÇÙ¤ÈÂçÄ²¤Î·ÐÍí¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¡§sungoby¡¿PIXTA¡Ë
·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÇÙ¤Ïµ¤¤òºî¤ê½Ð¤¹½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÇÙ¤Ë°Û¾ï¤ò¤¤¿¤¹¤È¡¢Èè¤ì¤ä¤¹¤¤¡¢µ¤ÎÏ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¡Öµ¤µõ¡Ê¤¤¤ç¡Ë¡×¤Î¾É¾õ¤¬É½¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
µ¤µõ¤È¤Ïµ¤¤¬ÉÔÂ¤·¤¿¾õÂÖ¤ò¤¤¤¤¡¢Èè¤ì¤ä¤¹¤¤¡¢µ¤ÎÏ¤¬½Ð¤Ê¤¤¡¢µ¤»ý¤Á¤¬Íî¤Á¹þ¤à¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£ÌÈ±ÖÎÏ¤âÄã²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢É÷¼Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÂµ¤¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂÎ¤¬Îä¤¨¤ä¤¹¤¯¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÙ¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¥á¥ó¥¿¥ë²óÉü
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ÇÙ¤ÏÀº¿ÀÌÌ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡ÈÈá¤·¤ß¤Î´¶¾ð¡É¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÙ¤¬·ò¤ä¤«¤Ç¤·¤Ã¤«¤êµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤â°ÂÄê¤·¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯µ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÇÙ¤ÎÆ¯¤¤¬Íî¤Á¤ë¤È¡¢¤µ¤µ¤¤¤Ê¤³¤È¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¡¢Èá¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£½©¤Ï´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ëµ¨Àá¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÇÙ¤ÎÆ¯¤¤¬¼å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¾¯¤·Á°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢É®¼Ô¤Ï¤³¤ó¤ÊÊý¤ò¿Ç¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÓÃÂ©¤òÈ¯¾É¤µ¤ì¤¿60Âå¤Î½÷À¤Ç¡¢ÉÂ±¡¤Ç¿Ç¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Ìô¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¥¼¡¼¥¼¡¼¤¹¤ë¾É¾õ¤¬¤È¤ì¤º¡¢É®¼Ô¤ÎÌô¶É¤ËÁêÃÌ¤ËÍè¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢1¥«·î¤Û¤ÉÁ°¤Ë²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿°¦¸¤¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢ËèÆüµã¤¤¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤Î¤³¤í¤«¤é¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢É®¼Ô¤¬¼å¤Ã¤¿ÇÙ¤ÎÆ¯¤¤òÊä¤¦´ÁÊýÌô¤ò½èÊý¤·¡¢ÉþÍÑ¤ò»Ï¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Îº¢¤Ë¿·¤·¤¤²ÈÂ²¡Ê¸¤¡Ë¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤¦¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¥¼¡¼¥¼¡¼¤¹¤ë¾É¾õ¤¬¼£¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÓÃÂ©¾É¾õ¤¬¤¢¤ì¤ÐÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¿Ç»¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¼£ÎÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÁ°Äó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë´ÁÊý¤¬Í¸ú¤Ê¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
´¶½ýÅª¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤êÎÞ¤â¤í¤¤¡¢¤¿¤áÂ©¤¬Â¿¤¤¡¢Íî¤Á¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¡¢Èè¤ì¤ä¤¹¤¤¡¢¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤¡¢À¼¤¬¾®¤µ¤¤¡Ä¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤¬¡¢¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÇÙ¤¬¼å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÇÙ¤Ï¤È¤Æ¤â¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤Ç¤¹¡£´¶½ýÅª¤Êµ¤Ê¬¤ò°ú¤¤º¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢°Õ¼±¤·¤ÆÇÙ¤Î¥±¥¢¤ò¿´¤¬¤±¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÊÊ¿ÃÏ ¼£Èþ ¡§ ÌôºÞ»Õ¡¢ïªµä»Õ¡£ ÏÂ¸÷ïªµä¼£ÎÅ±¡¡¦´ÁÊýÌô¶ÉÂåÉ½¡Ë