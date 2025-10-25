timelesz猪俣周杜、芝居への心境に変化「楽しくなってきました」 印象に残ったのは“元カノ”とのシーン
timeleszの松島聡と俳優の白洲迅が主演する、テレビ朝日系オシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』（毎週土曜 後11：00）第4話が、きょう25日に放送される。第2話から登場した猪俣周杜（timelesz）演じる阿久津と、彼のことが気になる千石（松島）とのエピソードが描かれる今回、猪俣からコメントが到着した。
【場面写真】何があったの⋯阿久津（猪俣周杜）を心配そうに見つめる千石（松島聡）
元カノから娘を預けられた、接骨院を営む千石哲と、妻と離婚し息子を引き取った漫画編集者の晴海昌弘（白洲）。シングルファーザーとして子育てに奮闘することになった2人は、慣れない生活を助け合うべくルームシェアを選択する。“父、父、娘、息子”の4人で始まった共同生活は、波乱＆困惑の連続。日々奮闘しながらも成長を重ねていく父と子どもたちの「新しい家族のカタチ」を描くハートフルな物語。
第4話では、出ていってしまった阿久津のことが気になる千石は、ある日、晴海たちと訪れたゆかり（蓮佛美沙子）のカフェの近くで、樹里（柳ゆり菜）という女性と揉めている阿久津を見かける。見かねた千石は阿久津を自宅に連れ帰って夕飯を振る舞い、また明日から接骨院に来るよう店の合鍵を渡す。接骨院を営みながら家ではおいしいご飯も作り、大変ながらも子育てに邁進している千石の姿を目の当たりにした阿久津は、もう一度接骨院で働く決意をする。
しかしほどなくして、千石の留守中に樹里の彼氏が接骨院に押しかけ、金を返すよう阿久津に迫るという事件が発生。千石や愛梨たちに迷惑をかけたくないと考えた阿久津は、再び接骨院を去ろうとする。少しずつ千石に心を開いていく阿久津。千石の優しさに触れ、気持ちに変化が起きたのもつかの間、再び自堕落な生活に戻ってしまうのか。阿久津が見せる苦悩、そして“変化”に注目だ。
心情の変化や苦悩を表現する難しい芝居にも挑んだ猪俣は「少しずつ千石へのリスペクトが芽生えていったり、周りの人たちへの接し方も変わったりと、阿久津も変わっていくので、監督からは『感情を乗せたお芝居をしたほうがいい』と言っていただきました。見てくださった皆さんにも伝わったらいいなと思います」と回想。
また、第4話の中で印象に残っているシーンとして「元カノである樹里とのシーン」を挙げた猪俣。「監督さんとも何回もお話しして、いろいろ声をかけていただいたので、とても印象に残っているシーンになりました。今後お芝居をする上でもずっと思い出すような大事なシーンです」と振り返った。
「阿久津が第3話から本格的に登場してきて、僕自身も感情の乗せ方やセリフの出し方など、お芝居が楽しくなってきました」と猪俣。「少しでも上達している様子を見ていただけたらうれしいです」と力を込めたメッセージを寄せている。
■第4話あらすじ
単身ハワイで働く愛梨（棚橋乃望）の母・真希（山下リオ）とテレビ電話で会話をしている千石哲と愛梨。千石は楽しそうな愛梨の様子に喜ぶ一方で、接骨院を辞めて去ってしまった阿久津竜也のその後も気になっていた。
そんなある日、晴海昌弘や清一郎（櫻）たちと壇ゆかりのカフェを訪れた千石は、店の近くで樹里という女性と揉める阿久津を見かける。どうやら樹里からお金を借りていた様子の阿久津――見かねた千石は、阿久津を連れ自宅へ。夕飯に特製の豚キムチを振る舞い、また明日から接骨院に来るよう店の合鍵を渡す。
接骨院を営みながら家ではおいしいご飯も作り、大変ながらも子育てに邁進している千石の姿を目の当たりにした阿久津は、再び接骨院で働き始める決意をするが…。
しかしほどなくして、千石の留守中に樹里の彼氏（中山雄斗）が接骨院に押しかけ、金を返すよう阿久津に迫るという事件が発生。千石や愛梨たちに迷惑をかけたくないと再び接骨院を去ろうとする阿久津に対し、千石は「逃げるのか」と問いかける――。
