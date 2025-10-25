さらば森田哲矢＆ハラミちゃんがタッグ 新たな音楽番組放送 “ついつい”を通じてパーソナリティー深掘り【コメントあり】
ABCテレビは11月8日深夜0時から、関西ローカルで特別番組『音バナ♪ついつい』を放送すると発表した。お笑いコンビ・さらば青春の光の森田哲矢とポップスピアニストのハラミちゃんがタッグを組む。
【番組カット】ゲストと即興セッションも!?MCを務める森田哲矢＆ハラミちゃん
普段なかなか素顔が見られない音楽アーティストのパーソナリティーを、“ついつい”やってしまう言動から引き出しちゃおうという新しい音楽トーク番組。気になったことは何でも“ついつい聞いちゃう”森田、気になる音楽があると“ついついピアノを弾いちゃう”ハラミちゃんがゲストを出迎える。
さまざまなアーティストと交友関係があるおしゃべり森田がトークの中心となり、ゲストの“ついつい”を通じてパーソナリティーを深掘り。絶対音感で即興演奏が得意なピアニストのハラミちゃんから見たアーティストの魅力などを聞きながらアプローチ。さらには、ハラミちゃんの即興演奏とゲストが“ついつい”セッションしてしまう展開も（!?）。
【コメント】
■さらば青春の光・森田哲矢
めちゃくちゃ楽しかったです！ゲストの方の話題のふり幅もすごくて、前半は好きな食べのものについて熱く語ったと思えば、後半では音楽の話題・セッションですごくかっこよかったり…きっと、うまいこと編集すれば2番組つくれると思います(笑)。ハラミちゃんとゲストの方のセッションは楽しくて、2人の様子をずっと笑いながら見ていました(笑)。絶対に音楽が好きな方々に楽しんでいただける内容になっています！ぜひご覧ください！
■ハラミちゃん
MCの森田さんと、こんなにちゃんと話すのも初めてでしたし、ゲストの方ともすごく盛り上がって、本当にあっという間でした。終始大興奮で、今、汗だくです(笑)いろんなお話が聞けておもしろかったのと、音楽でブワッと盛り上がるところとかでのMC陣の温度差がすごく、見ていておもしろいので、ぜひMC陣の温度差に注目していただければと思います(笑)。ぎゅっと詰まった25分番組になっておりますのでお楽しみに！
