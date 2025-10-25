保冷剤は被災時に活用できる！お湯で温めるとカイロにも？製造メーカー担当者が教えるいざという時の利用法

生鮮食品やケーキなどを買った時についてくる保冷剤。捨てるのはもったいないと、とりあえず冷凍庫に入れ、いつの間にか庫内がいっぱいになっていた…。こんな状況は“あるある”ではないだろうか。

そのタイミングで整理することは良いのだが、全部を処分するのは待ってほしい。保冷剤はストックしておけば、災害や停電時に活躍するのだ。

もしもの時に役立つ保冷剤の活用について、保冷剤製造の大手メーカー、トライ・カンパニーの野口明日香さんに聞いた。

冷凍庫に保管しておけば何回も使える

野口さんによると、保冷剤は基本的に冷凍庫で保管しておけば、繰り返し使えるものだという。

ただ、ソフトタイプの保冷剤は「ゲル状の中身のプニプニ感が無くなり水っぽい状態になった」「最初に比べ重さが軽くなった」場合、中身が蒸発していると考えられ劣化している可能性が高い。

このような状態では保冷効果も薄くなり、つまり“処分すべきサイン”なのだそう。

処分のサインが出ていなければ、基本的には保冷剤の性能は落ちていない。災害時のもしもに備えていくつかストックしておくと役立つはずだ。

災害時に役立つ保冷剤の用途

被災時に考えられるのが、電気や水道、ガスなどのインフラの停止。地震はもちろん、台風や大雨などでも使えなくなることがある。

そんな場面で、どのように保冷剤を活用できるのだろうか。野口さんに聞いた。

１）簡易冷蔵庫に

一つ目は簡易冷蔵庫。電力を消費する冷蔵庫は停電してしまうと、庫内の温度が上がっていき、特に生ものの食品などはすぐに傷みやすい。

そんな時に備えて保冷剤を冷凍庫にストックしておけば、冷蔵庫の冷却効果を維持するのに役立つのだ。

冷凍庫内に保管していた保冷剤の一部を冷蔵庫に移し替えれば簡易冷蔵庫に。

また、空き箱などを使ってコンパクトな簡易冷蔵庫を作ってもOK。段ボールでもよいが、保冷性が高く外気温の影響を受けにくい発泡スチロールを使うのがお勧めだ。発泡スチロールの内側に、保冷剤をぐるりと囲えば簡易冷蔵庫が完成する。

「手持ちの保冷剤が少なければ、上の方に配置すると冷却効果がより維持できます。冷気は上から下に流れていきますので、庫内に満遍なく冷気が広がります。

また保冷剤の数に余裕があれば一番下にもおき、上下で挟むことで効率的に冷えを保つことができます」

保冷剤はソフトタイプだけでもある程度の効果は期待できるが、冷却時間が長めのハードタイプを併用することで保冷力はさらにアップする。

どちらも使用するときは、冷気が逃げないよう開閉時間をなるべく短くし、冷却の長持ちにつなげたい。

2）応急処置・薬箱に

断水などで水道が使えないとき、応急処置にも保冷剤は役立つ。

その際は、けが・やけどをした患部をタオルやハンカチに包んで冷やすのが基本。直接当てると凍傷につながる恐れがある。

また、簡易冷蔵庫の応用として、もし冷蔵保管の方が適している薬があれば、その保存ボックスとしても利用できる。

その際は結露しにくい、ソフトタイプで包装が不織布のものがお勧めとのことだ。

3）温めてカイロ代わりに

ここまでは、凍った状態で使う保冷剤の活用法だったが、実は温めて使う方法もある。それがカイロ代わりだ。

食品購入時に無料で付いてくることが多い重さ50グラムの保冷剤だと、10分ほどお湯に浸けると、30分間は保温効果を期待できるという。

なお、お湯の温度は40度くらいが適切。温め過ぎもやけどなどにつながる恐れがあるため、取り扱いには注意したい。

「保冷剤を温めるのに、電子レンジは使わないでください。本来の使い方ではなく、また保冷剤の包装フィルムが溶けてしまう可能性があります。破裂することも考えられますので絶対にやめていただきたいです」

保温剤は冬場の停電時、冷えが気になる首や腰などの温めや、気持ちをリラックスさせたいときなどに役立てたい。

実はトイレの“凝固剤”には不向き？

最後は、SNSなどで見かける使い方だが、トライ・カンパニーとしてはお勧めできない方法を紹介したい。

それが“簡易トイレ”への活用だ。

中身がゲル状の保冷剤は、高吸水性ポリマーが含まれているため、「簡易トイレの凝固剤にも活用できるのでは？」と思うかもしれない。しかし、それは現実的ではないらしい。

「正直なところ、簡易トイレの凝固剤に使うのは、推奨しかねます。

実際の簡易トイレの凝固剤と保冷剤のポリマーでは種類が違います。また、そもそも保冷剤に含まれている高吸水性ポリマーはわずかで、水分をたくさん吸収するほどの性能はないと考えています」

ゲルを塩で分離して乾燥させることで、高吸水性ポリマーだけを取り出すことはできるようだが、尿などの排せつ物を吸収させるには、相当量のゲル状の保冷剤が必要になる。

「どのくらいの保冷剤を用意すれば簡易トイレとして活用できるかはわかりません」とのことで、難しいようだ。

災害時にはこのような活用法もある保冷剤。冷凍庫にいっぱい溜まったからと全部捨ててしまうのではなく、いざという時の備えとして、これらの知識とともにストックしておいてほしい。