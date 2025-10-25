PSYCHIC FEVER、ファンから愛ある“提言”受ける「しっかりと次のステップにつなげていきたい」
7人組ダンス＆ボーカルグループ・PSYCHIC FEVERが出演する日本テレビ系『推し主総会』（深1：05）が、24日深夜に放送された。
【番組カット】かしこまった表情で…ファンから愛ある喝を受けるPSYCHIC FEVER
「推し主総会」は企業が行う株主総会のように、推しによる1年間の活動実績、今後の展開を報告後、推し主から推しへの愛のある改革提案や提言が発表される番組。愛しすぎている“推し主”だからこそ気づける“推し”のウイークポイントとさらなるパワーアップにつながるポイントを“推し”と“推し主”が直接ぶつけあう。
第1回目となる今回の放送では、PSYCHIC FEVERがファン約40人の前に登場し、物言う推し主による愛の改革提案を受けた。その提言は「日本での知名度が低すぎる！」「トークが絶望的に面白くない！」など、過激なものばかり。番組でリアルな推し主たちから提言を受けたPSYCHIC FEVERの感想が到着した。
同番組はTVer、Huluで配信中。Huluでは本編にプラスして「反省会編」、10月31日から「楽曲歌唱の完全版」が配信される。
【コメント全文】
――収録を受けてみての感想は。
推し主さま（ForEVER）の皆さんと直接お会いして、僕たちの活動への想いやアイデアを頂けたことが本当にうれしかったです。これまでなかなかそういった機会がなかったので、一言ひとことがとても新鮮で、刺激的な時間でした！中には厳しいご意見もありましたが、それもすべて「PSYCHIC FEVERをもっと良くしたい」という愛情からだと感じました。
皆さまの声を通して、僕たちの強みや新しい可能性にも気づくことができたので、これからの活動がさらに楽しみになりました！
――今後の意気込みや注目ポイントは。
今回、ForEVERの皆さまからいただいた貴重な言葉を、しっかりと次のステップにつなげていきたいと思います。
パフォーマンス・音楽・表現のすべてをさらに進化させ、PSYCHIC FEVERならではのエネルギーやグルーヴを、これまで以上に多くの方々へ届けられるように全力で走り続けます！
――ファンの皆さまにメッセージ。
ForEVERの皆さまが「このグループを推していて良かった」と心から思っていただけるように、また、もっと多くの方々に愛される存在になれるように、これからも全員で力を合わせて進んでいきます！
今回の収録を通して、改めてForEVERの皆さまの存在の大きさを実感いたしました。僕たちがこうして挑戦を続けられているのは、いつも応援してくださる皆さまのおかげです。これからも感謝の気持ちを忘れずに、音楽やパフォーマンスを通してたくさんの「Love, Dream, Happiness」を届けていけるように頑張ります！
【番組カット】かしこまった表情で…ファンから愛ある喝を受けるPSYCHIC FEVER
「推し主総会」は企業が行う株主総会のように、推しによる1年間の活動実績、今後の展開を報告後、推し主から推しへの愛のある改革提案や提言が発表される番組。愛しすぎている“推し主”だからこそ気づける“推し”のウイークポイントとさらなるパワーアップにつながるポイントを“推し”と“推し主”が直接ぶつけあう。
同番組はTVer、Huluで配信中。Huluでは本編にプラスして「反省会編」、10月31日から「楽曲歌唱の完全版」が配信される。
【コメント全文】
――収録を受けてみての感想は。
推し主さま（ForEVER）の皆さんと直接お会いして、僕たちの活動への想いやアイデアを頂けたことが本当にうれしかったです。これまでなかなかそういった機会がなかったので、一言ひとことがとても新鮮で、刺激的な時間でした！中には厳しいご意見もありましたが、それもすべて「PSYCHIC FEVERをもっと良くしたい」という愛情からだと感じました。
皆さまの声を通して、僕たちの強みや新しい可能性にも気づくことができたので、これからの活動がさらに楽しみになりました！
――今後の意気込みや注目ポイントは。
今回、ForEVERの皆さまからいただいた貴重な言葉を、しっかりと次のステップにつなげていきたいと思います。
パフォーマンス・音楽・表現のすべてをさらに進化させ、PSYCHIC FEVERならではのエネルギーやグルーヴを、これまで以上に多くの方々へ届けられるように全力で走り続けます！
――ファンの皆さまにメッセージ。
ForEVERの皆さまが「このグループを推していて良かった」と心から思っていただけるように、また、もっと多くの方々に愛される存在になれるように、これからも全員で力を合わせて進んでいきます！
今回の収録を通して、改めてForEVERの皆さまの存在の大きさを実感いたしました。僕たちがこうして挑戦を続けられているのは、いつも応援してくださる皆さまのおかげです。これからも感謝の気持ちを忘れずに、音楽やパフォーマンスを通してたくさんの「Love, Dream, Happiness」を届けていけるように頑張ります！