繰り返し使える保冷剤に“寿命”はあるの？製造メーカーが教える「処分の見極め方」と「生活に役立つ再利用法」

お弁当の食中毒対策や熱中症対策などに活躍した保冷剤。猛暑の夏が終わって使わなくなり気付けば冷凍庫のスペースを圧迫…という家庭も少なくないだろう。

庫内に大量にあると、整理整頓したくなるところ。しかし「まだ使えるかも？」と、処分をするかどうかを見極めるのは、なかなか悩ましい。

そこで、保冷剤製造の大手メーカー、株式会社トライ・カンパニーの野口明日香さんに、保冷剤の「処分の見極め方」を聞いた。

保冷剤の種類

そもそも保冷剤とはどんなものだろうか？ 大きくは「ソフトタイプ」と「ハードタイプ」の2種類があり、それぞれで用途や素材が異なる。

「ソフトタイプの中身は、主に“水100％”の素材と“水と高吸水性ポリマーが混ざったゲル状”の素材のものに分かれます。また、包装もナイロンフィルムと結露がしにくい不織布があります」

野口さんによると、用途は食品やケーキなどをお店で購入した際に入れてもらうことが多く、一般的なサイズでおよそ50グラムだという。

一方、ハードタイプには、プラスチック容器に防腐剤や増粘剤などが含まれた水が入っている。用途としては、アウトドアでの食品保存や生ものの配送に向いているそうだ。

保冷剤はこのような特徴があることから、実は家での保管の方法にも注意が必要。

「保冷剤は冷凍庫で保管するのが基本になります。そこで劣化のサインが見られなければ、捨てる必要はありません。常温（特に高温多湿の環境）で置いておくと、劣化が早まりますのでご注意ください」

ちなみに冷蔵庫内でも、庫内の食材のにおいが高吸水性ポリマーに移る可能性があるとのこと。やはり冷凍庫に保管するのが望ましいという。

保冷剤の寿命、捨て時のサインは？

保冷剤の特徴が分かったところで、気になるのがその“寿命”。溶けてしまってもまた凍らせることで繰り返し使っていると思うが、性能が落ちたりしないのだろうか。

「基本的に寿命は定めておりません。どちらの種類も普通に使っていただければ、長い期間使えるものなっております」

しかし野口さんによると、使う回数や頻度によっては劣化を招くこともあるという。この劣化を感じた時が、“捨てるタイミング”となる。

「ソフトタイプの保冷剤の包装には、目に見えないほどの小さな穴が開いています。使っていくうちに、そこから水分がほんの少しずつ蒸発していきます。劣化のサインとして“最初の頃と比べて軽くなった”があります。また中身がゲル状のものの場合、もう一つの判断基準があります。

溶けた時に“プニプニ感が無くなって水に近い状態”になったなどと感じたら、処分していただいて大丈夫です。溶ける時間も早くなり、保冷効果も薄くなってしまうのです」

このほか、見た目にも注目。「ソフトタイプの包装表面がボロボロと剥がれ始める」「ハードタイプの容器が破損」したら処分してほしいとのことだ。

排水口に流すのはNG

保冷剤を捨てると決めた時に、困るのはどのように処分すべきか。

「中身が“水100％”でしたら排水口に流しても大丈夫ですが、高吸水性ポリマーを含むゲル状の場合は排水口の詰まる原因になるので、絶対に流さないでください。

ハードタイプの場合も、増粘剤などの水以外のものが入っていますので排水口に流さないでいただきたいです。

また、ゲル状の保冷剤は、各自治体のごみ分別区分に従っての処分をするようお願いをしていますが、燃えるゴミとして分別されることが多いようです」

ゲルの特性を生かした二次利用

保冷剤としての捨てるタイミングや処分方法をお伝えしたところで、最後はちょっと便利な捨てる前の活用方法を紹介。

高吸水性ポリマーを含むゲル状の中身は二次利用できるという。その中で野口さんがお勧めしてくれたのは、「植物の保水剤」と「消臭剤」。

「植物の保水剤」とは、ゲルを鉢の土の上に撒いておくと、1〜2日は水やりをしなくても大丈夫とのこと。数日間の旅行や出張などにも活躍できそうだ。

「消臭剤」はゲルを浅めの容器の上に出して、臭いが気になるところに置いておくと、約１週間は消臭効果を発揮するという。

「これらはゲルの吸着する性質を利用しているものです。蒸発しきったゲルは、水を足したりすると効果が薄れますので、1回きりの使用にとどめてください。使用後はティッシュに包むなどして、可燃ごみで捨てるようにしてもらえればと思います」

ちなみに同社の製品は自然にやさしい原料を使用している。 もし中身が口に入ったとしても、人体に影響はないとのことだ。

また注意してほしいのが、保冷剤のゲルで「シンクの水垢を落とす」という使い方だ。

「恐らく落ちるとは思われますが、実際に弊社で検証はしていません。しかし、高吸水性ポリマーをシンクで使用することは、万が一排水口に流れたときに詰まる原因になります。このリスクを考えるとおすすめはできません」

保冷剤はさまざまな場面で活躍することが分かったが、中身の特徴を知って活用することも大切。

次の記事では、災害時に役立つ保冷剤の活用法について教えてもらった。