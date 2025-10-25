Snow Man佐久間大介、ぴったりな観光列車を発見 ビジュアル＆ネーミングが“佐久間らしい”
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介とお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀がMCを務める、日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 後11：30）が、きょう25日に放送される。
【番組カット】図鑑をめぐり…高クオリティーの観光列車に興味津々な佐久間大介
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。今回は、窓からのきれいな景色を眺め、おいしい食事も楽しめる、“非日常”な旅の体験ができる観光列車を深掘りする。
観光列車について、佐久間は「正直、観光列車っていうものに乗ったことないですもん」といい、日村もほぼ乗った経験がないと語る。そんな観光列車ビギナーズの2人に魅力を教える“おしつじさん”は、全国各地の観光列車30本以上に乗車した経験があるという鉄道系YouTuberのしおねる氏。そして、列車関連の書籍を多数出版し観光列車が好きすぎて、車内アナウンスの担当経験まであるというフリーアナウンサーの久野知美を迎える。
数々のVTRを見ながら、観光列車の醍醐味を「絶景部門」「グルメ部門」「非日常部門」の3つのパートに分けて、“おしつじさん”が紹介する。「まるで旅館!?絶景を楽しむための観光列車が大人気！」「コース料理やお寿司も！絶品グルメに舌鼓を打つ列車」「“鉄道模型の神様”が作り上げた模型を再現した幻の列車で非日常を味わう！」という3つの推しポイントを解説していく。
“おしつじさん”のしおねる氏が「見たら心が穏やかに満たされる絶景です」と語る景色に、日村も「これはなんか癒やされるな」と感動。さらに、まるで高級レストランのような雰囲気の中で、コース料理を楽しめる列車も登場し、佐久間も「うわー最高！」と大興奮。番組後半には、佐久間にピッタリなピンク色のキュートな列車も登場。日村が「佐久間くんっぽいね」と納得する、ビジュアル、ネーミングともに佐久間らしい列車とは。
