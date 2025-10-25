

武蔵小山駅前のタワマン群（筆者撮影）

あっちにもタワマン、こっちにもタワマン。気付けば日本の街はタワマンだらけになった。

それもそのはず。タワマンは2024年末時点で全国に1561棟もあるという。その土地の生活、景観、価値を大きく変えてしまうタワマンだが、足元には地元の人たちの生活圏がいまも広がっている。縦に伸びるタワマンではなく、横に広がる街に注目し、「タワマンだけじゃない街」の姿をリポートする。

この連載の初めに、タワマンの聖地とも称される武蔵小杉を取材した。ここに住む人たちはわが街を“ムサコ”と呼ぶのだが、これを武蔵小山の住民に伝えると、「いやいや、本当の“ムサコ”はこっちだよ」と口を揃える。

駅前から続くアーケード商店街の再開発

東急線の武蔵小山駅（東京都品川区小山3-4-8）の西口を出て、ロータリーを半周すると、V字に分かれたアーケード街が始まる。武蔵小山商店街パルムだ。初代アーケードは1956年（昭和31年）に完成した。当初は全長470mで、東洋一のアーケードといわれた。その後も延長され、現在は全長800mになっている。

今、ここがタワマンを含む再開発に揺れている。現在、武蔵小山の駅前には「シティタワー武蔵小山（2021年6月竣工）」と「パークシティ武蔵小山ザ タワー（2020年1月竣工）」が建っている。今後も近隣の都市開発は「小山三丁目第1地区第一種市街地再開発事業」「小山三丁目第2地区第一種市街地再開発事業」などが同時進行しており、タワマンの建設は続く。



武蔵小山パルム商店街の入り口（筆者撮影）

これまでの街ぶら取材の経験から、商店街には大きく3つの型があるように感じている。ひとつは武蔵小山のパルム商店街のように駅を起点にした「駅直結型商店街」。

もうひとつは駅から少し離れた住宅街にある「住宅街型商店街」、そして3つ目が東京浅草の「仲見世商店街」のような「観光地型商店街」だ。再開発計画が進みやすいのは、「駅直結型」で、一定程度以上の規模を持つ商店街だ。

あくまでも私の印象だが、たぶん大きくは外れていないと思う。街の取材をしていると再開発が進む場所に行き当たることがよくある。記憶に残っているところだと、東武東上線の大山駅界隈や、せんべろの聖地である京成立石駅界隈だ。どちらも駅直結で大規模な商店街を持っている。

駅直結でも川沿いの商店街は…

一方、駅直結の商店街でも川沿いでそれ以上区画を広げられないとか、土地が小さく規模の拡大が見込めない場所は再開発はされにくい。



立石駅通り商店街（筆者撮影）



ハッピーロード大山（筆者撮影）

高度経済成長期までは、東京のど真ん中でも工場や倉庫などがあった。製品を作る場所と消費する場所は近いほうが効率が良かったからだ。その後、交通の便が向上し運送費が相対的に下がってくると、工場や倉庫は郊外に移転していった。空いた場所に巨大ショッピング施設が建設され、周りの商店街は客を奪われた。

昔からの個人商店は跡継ぎが確保できず、商売から手をひいて、大資本のチェーン店に土地を貸す。どこにでもあるファストフード、ファストファッションが並び、かつての商店主たちは「個性がなくなった」と嘆く。やがて再開発の話が持ち上がり、なし崩し的にその計画に従う。

それが悪いと言っているのではない。古い商店街の店舗は木造のものが多い。商店街だから店は隙間なく建てられている。いわゆる木造密集の姿だ。地震や火災には弱い。

今回取材した武蔵小山のパルム商店街も同じだ。駅周辺地区の市街地再開発事業の目的について、開発連絡会は以下のように説明している。

「市街地内の老朽木造建築物が密集している地区等において、細分化された敷地を統合し、不燃化された共同建築物の建築、公園、広場、街路等の公共施設の整備等を行うことにより、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図る」

パルム商店街を歩いていると、たしかに老朽化した木造建築の商店が密集していることに気付かされる。

喫茶スールの場合

武蔵小山の再開発区域内で長く店を続ける「喫茶 スール（東京都品川区小山3-21-10）」の3代目、田辺麻未さんは次のように話す。



「喫茶 スール」3代目の田辺麻未さん（筆者撮影）

「1966年からここで店をやっているから、来年は60周年です。おばあちゃんの時代からのお客さんも多くて、まるで人間交差点みたいな店なんですよ。あと、最近は煙草が吸える店が減っているでしょ。うちはずっと喫煙OKなので、そういう面でも重宝されています」（田辺さん）

店は平日の昼間にもかかわらず、カウンター席は地元のビールを片手にした常連客で埋まっていた。情報通もいて、再開発の計画について聞くと、「ああ、ここは開発のど真ん中ですね。たしか40階くらいのタワマンが建つ予定だよ」と教えてくれた。

「竣工予定は6年後くらいだから、それまでにはこの店をどうするか決めないといけないんですよね。新しく建ったビルに入るか、別の店舗を探すか、店を閉じてしまうか。

でも、新しくできたビルに入るっていっても、家賃は今よりずっと高くなるだろうから、それを賄う自信はないし、場所を移るにしても、今のお客さんたちにはずっと来てもらいたいからあまり離れた場所はだめだし、とにかく悩んでいます」（田辺さん）



「おばあちゃんが姉妹で始めたんです」（田辺さん）。スールはフランス語で「姉妹」という意味（筆者撮影）

それでも、再開発に対して反対はしていないそうだ。

「商店街を含め、このあたりの建物は老朽化が進んでいるから、スクラップ＆ビルドの考え方は間違っていないと思います。この界隈は道路の拡張など、住みやすさ向上のための開発は以前から行われているんです。うちの常連さんのひとりに、道路拡張のために引っ越ししなきゃいけなかったお寿司屋さんがいらして、1年かけて新しい物件を探したんです。

わりと近くに物件が見つかって安心していたんだけど、移転前のようにお客さんが来てくれるかどうか、不安だったって言ってました。でも、蓋を開けてみたら元通りに繁盛しています。昔からのお客さんもみんな通ってくれている。そういうつながりのある街でもあるんです」（田辺さん）

空に向かって伸びるタワマンのふもとには、土地に根を張って生きる人たちがいるようだ。



ちょうど昼時だったのでランチを頂いた。「鶏のソテー（味塩/ポン酢）」（1100円・税込）。ランチに付く珈琲はママ（田辺さんのお母さん）が一杯ずつサイフォンで淹れている（筆者撮影）

「本当のムサコはこっち」

喫茶スールを出て、パルム商店街を歩いていると、一風変わったジェラート屋を見つけた。「学生服 タケヤ」の看板を掲げる店の軒先を使って営業している。



タケヤ・デザートイン（筆者撮影）

面白そうなので話を聞いてみたいのだが、客の列が絶えない。とりあえず列に並んで、ジェラートを買った。季節の果物や野菜を仕入れて、毎日手作りしているらしい。この日はヨーグルトとパンプキンのダブルサイズ（500円・税込）を選んだ。



ヨーグルトとパンプキンのダブルサイズ（筆者撮影）

客が途切れたところで、店主の竹内みどりさんにやっと話を聞くことができた。

「学生服のタケヤは私のおじいさんの代からやっている店なんですよ。正確なことはわからないけど、昭和の初期からやっているっていうから、100年くらいの歴史ですね。

この商店街には“王様といちご”っていう有名な喫茶店があるんですよ。あんなお店をやりたいと思って、この店とは別の店舗で、38年前にタケヤ・デザートインっていう喫茶店を始めたんです。今はそこを畳んで、ジェラート屋だけにしてます」（竹内さん）



タケヤ・デザートインの店主 竹内みどりさん（筆者撮影）

界隈の再開発について聞くと、

「まぁ、タワマンだらけになったら街の情緒が消えちゃうかもしれないわね。魚屋さん、八百屋さんなんかがいらっしゃいいらっしゃいって声かけて、店の前で立ち止まって近所の人とお話したりね。そういうのがなくなっちゃうかもね。うちはほら、こうやって自分から前に出て声かけてるから、にぎやかにしてるけど、今後はどうなるかね」（竹内さん）

タワマンと言えば、神奈川県川崎市の武蔵小杉が有名ですが、と話を向けると、

「武蔵小杉の人たちも自分の街をムサコって言うらしいけど、ほんとのムサコはこっち（武蔵小山）っていう意識はありますね（笑）。こっちのムサコもあちらみたいにタワマンだらけになったら、ちょっと寂しいかもしれない。とくにお年寄りの中には反対する人もいるみたいですね」（竹内さん）

そんな話をしている最中にも、客が押し寄せる。多い日では1日100個のジェラートが出るらしい。

「ムサコ（武蔵小山）は、武蔵小杉みたいにはならないくらいがいいのかもね。こっちのムサコとあっちのムサコの中間くらいのバランスで開発してくれるといいかな、と思っていますよ」（竹内さん）



竹内さんの話に出て来た「王様といちご」。地域の人気店だ（筆者撮影）

関東に「武蔵」の付く地名が多い理由

武蔵小山に武蔵小杉、考えてみれば関東には「武蔵」とつく地名がやたらと多い。辞書で「武蔵」を調べると、【旧国名の一。東海道に属し、現在の東京都と埼玉県のほぼ全域に神奈川県の東部を含めた地域（大辞泉）】と説明されている。要するに関東は武蔵の国だから武蔵と付く地名が多いわけだ。

福岡県北九州市の田舎で育った私が初めて武蔵という地名に出会ったのは高校生の頃だった。北九州市の関門海峡を挟んでお隣、山口県長州藩の偉人、吉田松陰の辞世の句に見える。

身はたとひ武蔵の野辺に朽ちぬとも留め置かまし大和魂

松蔭は1859年（安政6年）に江戸の伝馬町牢屋敷で処刑されるのだが、その数日前に残した句とされる。その後、武蔵の野辺は開発され、今のような姿になった。そう言えば、日本一高いタワー、東京スカイツリーは634mだ。これもムサシ（634）の語呂合わせで設定された。武蔵の野辺にはこれからもしばらくは、タワマンが増え続けることだろう。

再開発でどう変わる？



小山三丁目第1地区第一種市街地再開発事業（東京都の資料より）



小山三丁目第2地区第一種市街地再開発事業（東京都の資料より）



アーケードから吊り下げられたパルム商店街のマスコット「パル」（筆者撮影）



「王様といちご」はケーキが有名（筆者撮影）



「王様といちご」の店内。人気店だけあってノベルティグッズも豊富（筆者撮影）



「王様といちご」人気のチョコレートパフェ（850円）（筆者撮影）



こちらも人気のやきとり展「鳥勇」全品190円。自分で選び、後ほど串の数でお会計するシステム（筆者撮影）



パルム商店街を抜けてしばらく歩くと戸越銀座商店街に続く（筆者撮影）



（末並 俊司 ： ライター）