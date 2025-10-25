最強左腕スクーバルの衝撃トレード説浮上！ 米誌が佐々木朗希の絡むドジャース入りを予測「交渉材料となる“資金”は揃っている」
もしも実現すれば、鬼に金棒、いや虎に翼か。今季のア・リーグにおけるサイ・ヤング（CY）賞候補で、26年オフにFAとなるタリク・スクーバル（タイガース）のトレード話が一部メディアで浮上。「有力な移籍先」としてドジャースの名前が挙がった。
現在28歳の左腕の実力に疑いの余地はない。
昨季はリーグ投手三冠（勝利、防御率、奪三振）になるなどタイトルを総なめにし、満票でCY賞を堂々の受賞。今季も31試合に先発してリーグトップの防御率2.21をはじめ、241奪三振（同2位）、クオリティスタート21回（同2位タイ）、13勝（同6位タイ）の軒並みハイスタッツを記録。圧倒的な支配能力を遺憾なく発揮した。
当然ながら現在の保有権を持つタイガースは26年以降の契約を見込んだ延長交渉を模索。しかし、話し合いは平行線を辿っているという。米紙『New York Post』のジョン・ヘイマン記者によれば、同球団は昨オフに1億7000万ドル（約256億円）規模の大型契約を提示したものの、高騰の一途を辿っている先発投手の契約傾向を考える当人はオファーを固辞。双方には希望額には、およそ2億5000万ドル（約376億円）の差が生じているとされた。
FAイヤーが迫る中で新契約が結べないとなれば、タイガースとしても再編に踏み切り、トレードを画策せざるを得ない状況になる。そうした中で、買い手として浮上しているのが、球界屈指のタレント力を誇る“銀河系軍団”のドジャースだ。
米誌『Sports Illustrated』は「球界に衝撃を与えるであろうトレードが現実味を帯び始めている」とスクーバルの現状を報道。さらに「残りわずか1年で、契約延長をするか、トレードするか、あるいは2026年のトレード期限まで待つか。慎重に検討する必要がある」とタイガースに残された選択肢を列挙した上で、MLB関係者のコメントとして「タイガースにそれを実行するだけの勇気があるかは分からないが、提示されるオファー内容が十分であれば、（トレードは）検討されるだろう。おそらく獲得希望者は尽きない」と伝えた。
無論、現球界で最強と言える左腕の獲得には相当な見返りが必要となる。『Sports Illustrated』は、「MLBのトップ100に入る有望株が最低でも2、3枚はいる」と断言し、「ドジャースにはトップ100のリストに7人の選手がランクインしている。しかも、彼らの編成には、比較的に安価で手に入れた将来有望なスターである、ロウキ・ササキもいる。豊富な投手陣を抱えるチームをさらに強化したいと考えるなら、交渉材料として使える十分な“資金”は揃っている」と論じた。
「すでにスネル、グラスノー、オオタニ（大谷翔平）、ヤマモト（山本由伸）で構成されている先発ローテのラインナップに、スクーバルが加われば、それほど恐ろしいことはない。間違いなくMLB史上最も支配的な投手陣の一つに数えられるほどの顔ぶれが揃うことになる」
これまでも多くのメガディールを成功させ、一部で「野球界を壊している」とも揶揄されるドジャース。彼らがスクーバルも手中に収めるとなれば、大型補強に対する論争に火が付くのは間違いない。
