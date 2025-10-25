¥Æ¥ìÅì¤ÎÎæÉ´²Ö¥¢¥Ê¡¢¾Ú·ô²ñ¼Ò¤«¤éÅ¾¿¦£±Ç¯¡ÖÁá¤¹¤®¤Þ¤¹¡Ä¡ª¡×¿´¶¤Ä¤Å¤ë¡Ö£²Ç¯ÌÜ¤â´¶¼ÕËº¤ì¤º¡×
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ÎÎæÉ´²Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê25¡Ë¤¬24Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Å¾¿¦2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¾Ú·ô²ñ¼Ò¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ËÆþ¼Ò¤·¤Æ¡¢¤ª¤è¤½1Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Áá¤¹¤®¤Þ¤¹¡Ä¡ªÁ°¿¦¤Î¾Ú·ô²ñ¼Ò¤«¤é¥¬¥é¥Ã¤È´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢È¯À¼¤Î»ÅÊý¤â¡¢¸¶¹Æ¤ÎÆÉ¤ßÊý¤â¡¢¤ï¤«¤é¤ºÆþ¼Ò¤·¤¿¤ï¤¿¤·¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿1Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡2Ç¯ÌÜ¤â¡¢´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¡¢¼«¿È¤Î¸å¤í»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖTIME¤Î¤È¤¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤á¤²¤º¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¡ª¡×¡Ö¥¬¥ó¥Ð¥ì¡¼¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÉ´²Ö¤µ¤ó¤Î¤¹¤Æ¤¤Ê¾Ð´é¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Îæ¥¢¥Ê¤ÏÀÄ»³³Ø±¡Âç¹ñºÝÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉô¤Ëºß³ØÃæ¡¢ÂÎ°é²ñ¥´¥ë¥ÕÉô¤Ë½êÂ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢21Ç¯10·î¤«¤éTBS·Ï¡ÖTHE TIME'¡×¤Ë¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ï¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤·¡ÖÈô¤Ó¹þ¤ß±Ä¶È¡×¤â·Ð¸³¤·¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯10·î1ÆüÉÕ¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¡£